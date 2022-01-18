Оперная певица Хибла Герзмава приостановила концерт ради поклонника
Оперная певица Хибла Герзмава приостановила концерт ради поклонника
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОперная певица Хибла Герзмава выступает на Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму.
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Оперная певица Хибла Герзмава приостановила концерт ради того, чтобы принять цветы от поклонника. Этот момент попал на видео, которое артистка разместила в Instagram.
Инцидент произошел в Москве, в Доме Музыки. Ведущий объявил следующую композицию, как Хибла Герзмава заметила у сцены молодого человека с букетом роз, ради чего сделала небольшую паузу.
"Молодой человек не успел преподнести цветы, как уже объявили следующую композицию. Ему пришлось остановиться и встать у стеночки, на что я обратила внимание. Как же я люблю своего зрителя. Спасибо за цветы, за вашу теплоту и абсолютную любовь", — написала певица.
Это не первый раз, когда на концертах артистки происходят подобные "происшествия". Например, однажды кто-то из зрителей забыл выключить звук на телефоне. Когда смартфон заиграл "Шутку" Иоганна Себастьяна Баха, Хибла Герзмава не растерялась. Оперная певица подпела знаменитой мелодии и рассмеялась.
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