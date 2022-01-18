https://ria.ru/20220118/gerzmava-1768188142.html

Оперная певица Хибла Герзмава приостановила концерт ради поклонника

Оперная певица Хибла Герзмава приостановила концерт ради поклонника - РИА Новости, 18.01.2022

Оперная певица Хибла Герзмава приостановила концерт ради поклонника

Оперная певица Хибла Герзмава приостановила концерт ради того, чтобы принять цветы от поклонника. Этот момент попал на видео, которое артистка разместила в... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T02:33

2022-01-18T02:33

2022-01-18T02:33

культура

хибла герзмава

новости культуры

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Оперная певица Хибла Герзмава приостановила концерт ради того, чтобы принять цветы от поклонника. Этот момент попал на видео, которое артистка разместила в Instagram. Инцидент произошел в Москве, в Доме Музыки. Ведущий объявил следующую композицию, как Хибла Герзмава заметила у сцены молодого человека с букетом роз, ради чего сделала небольшую паузу. Это не первый раз, когда на концертах артистки происходят подобные "происшествия". Например, однажды кто-то из зрителей забыл выключить звук на телефоне. Когда смартфон заиграл "Шутку" Иоганна Себастьяна Баха, Хибла Герзмава не растерялась. Оперная певица подпела знаменитой мелодии и рассмеялась.

https://ria.ru/20211123/bellucci-1760176773.html

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хибла герзмава, новости культуры, музыка, москва