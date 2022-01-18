Германия перегородила США путь к России

14:44 18.01.2022 (обновлено: 16:06 18.01.2022)
Германия встала на пути США в борьбе с Россией, пишет Bloomberg
Bloomberg: США сомневаются в способности Германии противостоять России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
По мнению авторов статьи, пока администрация Джо Байдена пытается удержать Россию от якобы планируемого нападения на Украину, возникает все больше сомнений относительно готовности Германии включиться в эту борьбу.
Издание, в частности, ссылается на источники, по словам которых, американские чиновники все чаще говорят о "проблеме Германии".
Как отмечают обозреватели, нынешняя ситуация все больше напоминает события 40-летней давности, когда немецкий канцлер Гельмут Коль дал отпор Рональду Рейгану после его попыток противостоять тому, что он называл "Империей зла". (Речь идет о событиях лета 1982 года, когда США ввели эмбарго на поставку в СССР нефтегазового оборудования, производимого филиалами американских компаний за рубежом. Их целью было помешать строительству трубопровода "Уренгой — Помары — Ужгород" в рамках договора между Советским Союзом и ФРГ.)
Теперь камнем преткновения стал "Северный поток — 2", который, как ничто другое, демонстрирует теплые отношения между Берлином и Москвой, пишут авторы.
Несмотря на то что Германия неоднократно предупреждала о возможном прекращении сотрудничества с Россией, если та будет использовать энергопоставки в качестве оружия, отсутствие единства в новом немецком правительстве ставит под сомнение способность Берлина дать отпор Москве.
Газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год протянут по дну Балтийского моря до Германии. Его сертификация приостановлена немецкими властями в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие-"дочку" Nord Sream 2 AG. После этого будет подана новая заявка на сертификацию уже от ее лица, что соответствует европейскому законодательству.