https://ria.ru/20220118/germaniya-1768379914.html

Германия перегородила США путь к России

Германия встала на пути США в борьбе с Россией, пишет Bloomberg - РИА Новости, 18.01.2022

Германия перегородила США путь к России

Сложившиеся между Россией и Германией тесные экономические и культурные связи ставят под угрозу планы США противостоять России, пишет Bloomberg. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:44

2022-01-18T14:44

2022-01-18T16:06

в мире

сша

германия

рональд рейган

гельмут коль

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сложившиеся между Россией и Германией тесные экономические и культурные связи ставят под угрозу планы США противостоять России, пишет Bloomberg.По мнению авторов статьи, пока администрация Джо Байдена пытается удержать Россию от якобы планируемого нападения на Украину, возникает все больше сомнений относительно готовности Германии включиться в эту борьбу.Издание, в частности, ссылается на источники, по словам которых, американские чиновники все чаще говорят о "проблеме Германии".Как отмечают обозреватели, нынешняя ситуация все больше напоминает события 40-летней давности, когда немецкий канцлер Гельмут Коль дал отпор Рональду Рейгану после его попыток противостоять тому, что он называл "Империей зла". (Речь идет о событиях лета 1982 года, когда США ввели эмбарго на поставку в СССР нефтегазового оборудования, производимого филиалами американских компаний за рубежом. Их целью было помешать строительству трубопровода "Уренгой — Помары — Ужгород" в рамках договора между Советским Союзом и ФРГ.)Теперь камнем преткновения стал "Северный поток — 2", который, как ничто другое, демонстрирует теплые отношения между Берлином и Москвой, пишут авторы.Несмотря на то что Германия неоднократно предупреждала о возможном прекращении сотрудничества с Россией, если та будет использовать энергопоставки в качестве оружия, отсутствие единства в новом немецком правительстве ставит под сомнение способность Берлина дать отпор Москве.Газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год протянут по дну Балтийского моря до Германии. Его сертификация приостановлена немецкими властями в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие-"дочку" Nord Sream 2 AG. После этого будет подана новая заявка на сертификацию уже от ее лица, что соответствует европейскому законодательству.В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только России, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20220117/raskol-1768246974.html

https://ria.ru/20220114/polsha-1767869102.html

сша

германия

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в мире, сша, германия, рональд рейган, гельмут коль, северный поток — 2, россия