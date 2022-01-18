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Германия перегородила США путь к России
Германия встала на пути США в борьбе с Россией, пишет Bloomberg - РИА Новости, 18.01.2022
Германия перегородила США путь к России
Сложившиеся между Россией и Германией тесные экономические и культурные связи ставят под угрозу планы США противостоять России, пишет Bloomberg. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:44
2022-01-18T16:06
в мире
сша
германия
рональд рейган
гельмут коль
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сложившиеся между Россией и Германией тесные экономические и культурные связи ставят под угрозу планы США противостоять России, пишет Bloomberg.По мнению авторов статьи, пока администрация Джо Байдена пытается удержать Россию от якобы планируемого нападения на Украину, возникает все больше сомнений относительно готовности Германии включиться в эту борьбу.Издание, в частности, ссылается на источники, по словам которых, американские чиновники все чаще говорят о "проблеме Германии".Как отмечают обозреватели, нынешняя ситуация все больше напоминает события 40-летней давности, когда немецкий канцлер Гельмут Коль дал отпор Рональду Рейгану после его попыток противостоять тому, что он называл "Империей зла". (Речь идет о событиях лета 1982 года, когда США ввели эмбарго на поставку в СССР нефтегазового оборудования, производимого филиалами американских компаний за рубежом. Их целью было помешать строительству трубопровода "Уренгой — Помары — Ужгород" в рамках договора между Советским Союзом и ФРГ.)Теперь камнем преткновения стал "Северный поток — 2", который, как ничто другое, демонстрирует теплые отношения между Берлином и Москвой, пишут авторы.Несмотря на то что Германия неоднократно предупреждала о возможном прекращении сотрудничества с Россией, если та будет использовать энергопоставки в качестве оружия, отсутствие единства в новом немецком правительстве ставит под сомнение способность Берлина дать отпор Москве.Газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год протянут по дну Балтийского моря до Германии. Его сертификация приостановлена немецкими властями в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие-"дочку" Nord Sream 2 AG. После этого будет подана новая заявка на сертификацию уже от ее лица, что соответствует европейскому законодательству.В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только России, но и Евросоюзу.
https://ria.ru/20220117/raskol-1768246974.html
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в мире, сша, германия, рональд рейган, гельмут коль, северный поток — 2, россия
14:44 18.01.2022 (обновлено: 16:06 18.01.2022)
 
Германия встала на пути США в борьбе с Россией, пишет Bloomberg

Bloomberg: США сомневаются в способности Германии противостоять России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сложившиеся между Россией и Германией тесные экономические и культурные связи ставят под угрозу планы США противостоять России, пишет Bloomberg.
По мнению авторов статьи, пока администрация Джо Байдена пытается удержать Россию от якобы планируемого нападения на Украину, возникает все больше сомнений относительно готовности Германии включиться в эту борьбу.
Издание, в частности, ссылается на источники, по словам которых, американские чиновники все чаще говорят о "проблеме Германии".
Как отмечают обозреватели, нынешняя ситуация все больше напоминает события 40-летней давности, когда немецкий канцлер Гельмут Коль дал отпор Рональду Рейгану после его попыток противостоять тому, что он называл "Империей зла". (Речь идет о событиях лета 1982 года, когда США ввели эмбарго на поставку в СССР нефтегазового оборудования, производимого филиалами американских компаний за рубежом. Их целью было помешать строительству трубопровода "Уренгой — Помары — Ужгород" в рамках договора между Советским Союзом и ФРГ.)
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 17:07
FT: в правительстве Германии возник раскол из-за "Северного потока — 2"
Теперь камнем преткновения стал "Северный поток — 2", который, как ничто другое, демонстрирует теплые отношения между Берлином и Москвой, пишут авторы.
Несмотря на то что Германия неоднократно предупреждала о возможном прекращении сотрудничества с Россией, если та будет использовать энергопоставки в качестве оружия, отсутствие единства в новом немецком правительстве ставит под сомнение способность Берлина дать отпор Москве.
Газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год протянут по дну Балтийского моря до Германии. Его сертификация приостановлена немецкими властями в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие-"дочку" Nord Sream 2 AG. После этого будет подана новая заявка на сертификацию уже от ее лица, что соответствует европейскому законодательству.
В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только России, но и Евросоюзу.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 16:02
В Польше выдвинули условие России для запуска "Северного потока — 2"
 
В миреСШАГерманияРональд РейганГельмут КольСеверный поток — 2Россия
 
 
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