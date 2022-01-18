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Лавров и Бербок обсудят темы, "бросающие тень" на отношения России и ФРГ

Лавров и Бербок обсудят темы, "бросающие тень" на отношения России и ФРГ - РИА Новости, 18.01.2022

Лавров и Бербок обсудят темы, "бросающие тень" на отношения России и ФРГ

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что обсудит с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во вторник темы, которые "бросают тень" на отношения Берлина и Москвы. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T12:27

2022-01-18T12:27

2022-01-18T13:10

берлин (город)

москва

мид германии

сергей лавров

россия

анналена бербок

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что обсудит с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во вторник темы, которые "бросают тень" на отношения Берлина и Москвы."Сегодня мы будем обсуждать, в том числе, и темы, которые бросают тень, на наши взаимоотношения",- сказала она, открывая переговоры с российским министром.Бербок не уточнила, о каких именно темах идёт речь.Это первый визит в РФ нынешней главы МИД ФРГ.

берлин (город)

москва

россия

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