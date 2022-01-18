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Лавров и Бербок обсудят темы, "бросающие тень" на отношения России и ФРГ
Лавров и Бербок обсудят темы, "бросающие тень" на отношения России и ФРГ - РИА Новости, 18.01.2022
Лавров и Бербок обсудят темы, "бросающие тень" на отношения России и ФРГ
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что обсудит с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во вторник темы, которые "бросают тень" на отношения Берлина и Москвы. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T12:27
2022-01-18T12:27
2022-01-18T13:10
берлин (город)
москва
мид германии
сергей лавров
россия
анналена бербок
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что обсудит с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во вторник темы, которые "бросают тень" на отношения Берлина и Москвы."Сегодня мы будем обсуждать, в том числе, и темы, которые бросают тень, на наши взаимоотношения",- сказала она, открывая переговоры с российским министром.Бербок не уточнила, о каких именно темах идёт речь.Это первый визит в РФ нынешней главы МИД ФРГ.
берлин (город)
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берлин (город), москва, мид германии, сергей лавров, россия, анналена бербок
12:27 18.01.2022 (обновлено: 13:10 18.01.2022)
Лавров и Бербок обсудят темы, "бросающие тень" на отношения России и ФРГ
В МИД ФРГ заявили, что обсудят с Лавровым темы, "бросающие тень" на отношения стран