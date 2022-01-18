https://ria.ru/20220118/germaniya-1768341778.html
Глава МИД Германии заявила о важности отношений с Россией
Глава МИД Германии заявила о важности отношений с Россией - РИА Новости, 18.01.2022
Глава МИД Германии заявила о важности отношений с Россией
Отношения с Россией важны для нового правительства Германии, альтернативы добрым связям нет, сказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T12:22
2022-01-18T12:22
2022-01-18T13:47
германия
мид германии
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
анналена бербок
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Отношения с Россией важны для нового правительства Германии, альтернативы добрым связям нет, сказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.Во вторник Бербок совершает свой первый визит в РФ в качестве министра иностранных дел ФРГ."Я хотела бы в ходе своего визита подчеркнуть, насколько важны взаимоотношения с Российской Федерацией для нового федерального правительства и для меня лично. Альтернативы добрым и стабильным связям между Москвой и Берлином нет. И я хотела бы и дальше продолжать работать над этой задачей. И здесь я говорю от имени всего федерального правительства", - сказала Бербок перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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германия, мид германии, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, анналена бербок
12:22 18.01.2022 (обновлено: 13:47 18.01.2022)
Глава МИД Германии заявила о важности отношений с Россией
Глава МИД Германии Бербок заявила о важности отношений с Россией для нового правительства