https://ria.ru/20220118/germaniya-1768341778.html

Глава МИД Германии заявила о важности отношений с Россией

Глава МИД Германии заявила о важности отношений с Россией - РИА Новости, 18.01.2022

Глава МИД Германии заявила о важности отношений с Россией

Отношения с Россией важны для нового правительства Германии, альтернативы добрым связям нет, сказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T12:22

2022-01-18T12:22

2022-01-18T13:47

германия

мид германии

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

анналена бербок

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Отношения с Россией важны для нового правительства Германии, альтернативы добрым связям нет, сказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.Во вторник Бербок совершает свой первый визит в РФ в качестве министра иностранных дел ФРГ."Я хотела бы в ходе своего визита подчеркнуть, насколько важны взаимоотношения с Российской Федерацией для нового федерального правительства и для меня лично. Альтернативы добрым и стабильным связям между Москвой и Берлином нет. И я хотела бы и дальше продолжать работать над этой задачей. И здесь я говорю от имени всего федерального правительства", - сказала Бербок перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

https://ria.ru/20220118/vizit-1768312678.html

германия

россия

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