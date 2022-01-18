https://ria.ru/20220118/germaniya-1768340707.html
Россия нацелена на преодоление противоречий с Германией, заявил Лавров
Россия нацелена на преодоление противоречий с Германией, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2022
Россия нацелена на преодоление противоречий с Германией, заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на первой встрече с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок заявил, что хотел бы видеть более конструктивные отношения... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T12:17
2022-01-18T12:17
2022-01-18T14:55
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москва
германия
мид германии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
анналена бербок
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на первой встрече с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок заявил, что хотел бы видеть более конструктивные отношения стран."Мы хотели бы, конечно, видеть более конструктивное состояние российско-германских отношений, нацелены на преодоление накопившихся проблем со всеми членами нового правительства", - сказал он перед началом переговоров со своей германской коллегой.
https://ria.ru/20220117/diplomatiya-1768223859.html
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в мире, москва, германия, мид германии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, анналена бербок
12:17 18.01.2022 (обновлено: 14:55 18.01.2022)
Россия нацелена на преодоление противоречий с Германией, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия хочет видеть более конструктивные отношения с Германией