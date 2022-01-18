https://ria.ru/20220118/gazoprovod-1768349672.html

В ФРГ рассказали, зачем ЕС варианты реагирования по "Северному потоку — 2"

В ФРГ рассказали, зачем ЕС варианты реагирования по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 18.01.2022

В ФРГ рассказали, зачем ЕС варианты реагирования по "Северному потоку — 2"

Глава комитета по внешней политике бундестага социал-демократ Михаэль Рот заявил, что Германия не сможет вернуться к обычному ведению дел с РФ в случае... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T13:02

2022-01-18T13:02

2022-01-18T13:02

в мире

украина

германия

евросоюз

михаэль рот

северный поток — 2

россия

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БЕРЛИН, 18 янв - РИА Новости. Глава комитета по внешней политике бундестага социал-демократ Михаэль Рот заявил, что Германия не сможет вернуться к обычному ведению дел с РФ в случае эскалации ситуации на Украине, ЕС должен рассмотреть разного рода варианты реагирования, в том числе связанные с трубопроводом "Северный поток — 2"."Всем сторонам должно быть ясно, что в случае дальнейшей военной эскалации против Украины, мы не можем просто вернуться к обычному ведению дел", - приводит издание Politico слова Рота.Согласно главе комитета, Евросоюз должен "выложить на стол" все варианты реагирования, в том числе в отношении "Северного потока — 2".Рот подчеркнул, что подобные вопросы касаются не только Германии и должны обсуждаться в рамках ЕС.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год уже протянут по дну Балтийского моря до Германии, однако его сертификация приостановлен немецкими властями в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев. РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.

https://ria.ru/20220118/germaniya-1768272623.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2022-01-18T13:02 true PT1M46S

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в мире, украина, германия, евросоюз, михаэль рот, северный поток — 2, россия