https://ria.ru/20220118/gaz-1768466867.html

Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа

Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа - РИА Новости, 18.01.2022

Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что газопровод "Северный поток — 2" не совместим с действиями России, которые она считает... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T23:01

2022-01-18T23:01

2022-01-18T23:01

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северный поток — 2

россия

анналена бербок

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ЛОНДОН, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что газопровод "Северный поток — 2" не совместим с действиями России, которые она считает "агрессивными".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно."Хорошее развитие. "Северный поток — 2" - не совместим с агрессивными действиями России. Европе нужно снизить свою зависимость от российского газа", - написала Трасс в Twitter, поделившись статьей о возможной заморозке газопровода правительством Германии в случае эскалации ситуации вокруг Украины.Газопровод "Северный поток — 2" в настоящий момент проходит процедуру сертификации в Германии. Как неоднократно заявляли в Москве, его запуск внесет существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, комментируя процесс сертификации "Северного потока — 2", заявила, что Германия вместе с западными партнерами примет "подходящие меры" в случае эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России.В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20220118/gaz-1768412973.html

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