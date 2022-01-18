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Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа - РИА Новости, 18.01.2022
Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что газопровод "Северный поток — 2" не совместим с действиями России, которые она считает... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T23:01
2022-01-18T23:01
в мире
киев
москва
евросоюз
мид германии
северный поток — 2
россия
анналена бербок
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ЛОНДОН, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что газопровод "Северный поток — 2" не совместим с действиями России, которые она считает "агрессивными".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно."Хорошее развитие. "Северный поток — 2" - не совместим с агрессивными действиями России. Европе нужно снизить свою зависимость от российского газа", - написала Трасс в Twitter, поделившись статьей о возможной заморозке газопровода правительством Германии в случае эскалации ситуации вокруг Украины.Газопровод "Северный поток — 2" в настоящий момент проходит процедуру сертификации в Германии. Как неоднократно заявляли в Москве, его запуск внесет существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, комментируя процесс сертификации "Северного потока — 2", заявила, что Германия вместе с западными партнерами примет "подходящие меры" в случае эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России.В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20220118/gaz-1768412973.html
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в мире, киев, москва, евросоюз, мид германии, северный поток — 2, россия, анналена бербок, лиз трасс
23:01 18.01.2022
 
Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа

Глава МИД Британии Трасс: "Северный поток — 2" не совместим с действиями России

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПрокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2" около Любмина
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 около Любмина - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2" около Любмина
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что газопровод "Северный поток — 2" не совместим с действиями России, которые она считает "агрессивными".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
17:05
Шольц заявил о "долге" перед Украиной из-за "Северного потока — 2"
"Хорошее развитие. "Северный поток — 2" - не совместим с агрессивными действиями России. Европе нужно снизить свою зависимость от российского газа", - написала Трасс в Twitter, поделившись статьей о возможной заморозке газопровода правительством Германии в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Газопровод "Северный поток — 2" в настоящий момент проходит процедуру сертификации в Германии. Как неоднократно заявляли в Москве, его запуск внесет существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, комментируя процесс сертификации "Северного потока — 2", заявила, что Германия вместе с западными партнерами примет "подходящие меры" в случае эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России.
В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
16:12
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В миреКиевМоскваЕвросоюзМИД ГерманииСеверный поток — 2РоссияАнналена БербокЛиз Трасс
 
 
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