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Глава "Молдовагаза" объяснил задержку в платеже "Газпрому"
Глава "Молдовагаза" объяснил задержку в платеже "Газпрому" - РИА Новости, 18.01.2022
Глава "Молдовагаза" объяснил задержку в платеже "Газпрому"
"Молдовагаз" уже перевел "Газпрому" треть авансового платежа за поставки газа в январе, но полностью погасить платеж в срок не сможет, поскольку банки... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T19:43
2022-01-18T19:43
экономика
молдавия
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 18 янв – РИА Новости. "Молдовагаз" уже перевел "Газпрому" треть авансового платежа за поставки газа в январе, но полностью погасить платеж в срок не сможет, поскольку банки отказались предоставлять кредиты, заявил во вторник глава компании Вадим Чебан.Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну отметил, что страна столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе выросла до 646 долларов. Он сообщил, что "Молдовагаз" ведет переговоры с "Газпромом", чтобы отстрочить оплату поставки газа в январе, а также рассчитывает получить кредит, чтобы погасить задолженность перед российским концерном. С 1 февраля тариф на газ в стране может быть вновь увеличен, вслед за этим будет повышен и тариф на отопление."Мы заплатили 23 миллиона из 63 миллионов долларов. К четвергу мы заплатим еще 15 миллионов долларов, и, я думаю, что мы будем должны еще 25 миллионов долларов. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни, но исходя из текущей ситуации, я думаю, что мы не сможем заплатить до 20 января", - заявил Чебан в комментарии местному изданию Ziarul de Garda.Он отметил, что обратился к "Газпрому" с просьбой отложить срок погашения платежа до конца месяца."Все банки отказались предоставить нам кредит. Мы попросили "Газпром" отложить выплату 25 миллионов долларов до конца месяца, мы будем расплачиваться каждый день, выплатим все, но чуть позже, тем более, что мы ждем пересмотра тарифа", - добавил Чебан."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
https://ria.ru/20220118/moldaviya-1768410476.html
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экономика, молдавия, газпром, молдовагаз
19:43 18.01.2022
 
Глава "Молдовагаза" объяснил задержку в платеже "Газпрому"

"Молдовагаз" погасил треть авансового платежа "Газпрому" за поставки газа в январе

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
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КИШИНЕВ, 18 янв – РИА Новости. "Молдовагаз" уже перевел "Газпрому" треть авансового платежа за поставки газа в январе, но полностью погасить платеж в срок не сможет, поскольку банки отказались предоставлять кредиты, заявил во вторник глава компании Вадим Чебан.
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну отметил, что страна столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе выросла до 646 долларов. Он сообщил, что "Молдовагаз" ведет переговоры с "Газпромом", чтобы отстрочить оплату поставки газа в январе, а также рассчитывает получить кредит, чтобы погасить задолженность перед российским концерном. С 1 февраля тариф на газ в стране может быть вновь увеличен, вслед за этим будет повышен и тариф на отопление.
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"Мы заплатили 23 миллиона из 63 миллионов долларов. К четвергу мы заплатим еще 15 миллионов долларов, и, я думаю, что мы будем должны еще 25 миллионов долларов. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни, но исходя из текущей ситуации, я думаю, что мы не сможем заплатить до 20 января", - заявил Чебан в комментарии местному изданию Ziarul de Garda.
Он отметил, что обратился к "Газпрому" с просьбой отложить срок погашения платежа до конца месяца.
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"Все банки отказались предоставить нам кредит. Мы попросили "Газпром" отложить выплату 25 миллионов долларов до конца месяца, мы будем расплачиваться каждый день, выплатим все, но чуть позже, тем более, что мы ждем пересмотра тарифа", - добавил Чебан.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
 
ЭкономикаМолдавияГазпромМолдовагаз
 
 
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