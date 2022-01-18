https://ria.ru/20220118/gaz-1768409435.html

В Минэкономики Германии оценили запасы газа в стране

В Минэкономики Германии оценили запасы газа в стране - РИА Новости, 18.01.2022

В Минэкономики Германии оценили запасы газа в стране

Газохранилища Германии заполнены на 50,6%, это соответствует теоретической доступности рабочего газа на почти 18 суток, говорится в ответе минэкономики ФРГ на... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:51

2022-01-18T16:51

2022-01-18T16:51

в мире

берлин (город)

германия

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БЕРЛИН, 18 янв – РИА Новости. Газохранилища Германии заполнены на 50,6%, это соответствует теоретической доступности рабочего газа на почти 18 суток, говорится в ответе минэкономики ФРГ на депутатский запрос, текст документа есть в распоряжении РИА Новости."Согласно сводному реестру хранилищ газа европейской ассоциации Gas Infrastructure Europe, газохранилища Германии заполнены на 50,6% (по состоянию на 11 января 2022 года). Это соответствует теоретической доступности рабочего газа на 17,7 суток", - говорится в ответе ведомства на запрос о заполненности газохранилищ и запасах газа в ФРГ.

https://ria.ru/20220117/zakharova-1768276966.html

берлин (город)

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в мире, берлин (город), германия