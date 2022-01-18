В бундестаге обратились к Бербок с просьбой из-за "Северного потока — 2"
Немецкий депутат Крупалла: Бербок не должна препятствовать запуску "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
БЕРЛИН, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок должна подтвердить в Москве волю Берлина запустить "Северный поток — 2", заявил РИА Новости член комитета германского бундестага по международной политике, лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.
"Министру иностранных дел Германии следует воздерживаться от угроз санкций, поскольку угрозы в адрес одной из сторон конфликта никогда не являются хорошим способом урегулирования спора. Первым шагом в правильном направлении в этом отношении стало подтверждение Бербок намерения правительства Германии не поставлять оружие Украине... Надеюсь, что Бербок займет столь же разумную позицию по вопросу газопровода "Северный поток — 2" и выразит в Москве волю Германии, чтобы наконец без дальнейших проволочек запустить этот важный... проект в эксплуатацию", - заявил парламентарий.
13 января, 14:52Боррель высказался о сертификации "Северного потока — 2"
Он подчеркнул, что "надежность энергоснабжения Германии не должна использоваться для дипломатических угрожающих жестов". Хорошие и прежде всего "надежные экономические отношения" являются "лучшими предпосылками для мирного сосуществования", подчеркнул Крупалла.
Ранее в Москве прошли переговоры глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок. В заявлении для прессы перед началом встречи Бербок заявила, что намерена обсудить в том числе темы, которые "бросают тень" на отношения между странами. Лавров сказал, что хотел бы видеть более конструктивное состояние российско-германских отношений, в Москве нацелены "на преодоление накопившихся проблем". Одной из основных тем на переговорах стало урегулирование на Украине и предложенный Россией проект соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Это была первая личная встреча министров иностранных дел России и ФРГ после формирования нового правительства Германии в конце прошлого года.
Газопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру сертификации в Германии. Как неоднократно заявляли в Москве, его запуск внесет существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза. Глава МИД Германии Анналена Бербок, комментируя в понедельник в Киеве процесс сертификации "Северного потока — 2", заявила, что Германия вместе с западными партнерами примет "подходящие меры" в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России. В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, который выгоден как России, так и Евросоюзу.