15:13 18.01.2022 (обновлено: 15:29 18.01.2022)
Глава МИД ФРГ пригрозила последствиями для "Северного потока — 2"
Глава МИД ФРГ Бербок пригрозила последствиями для "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что если энергетика будет использоваться Россией как "оружие", то будут последствия для проекта "Северный поток — 2".
"В нашем коалиционном договоре нового правительства мы подчеркнули, что по инфраструктурных проектам, и это касается всех энергетических инфраструктурных проектов, в том числе и "Северного потока — 2", действует европейское энергетическое законодательство, как буква, так и дух его. Поэтому сейчас ведется процедура сертификации этого проекта. Пока эта процедура приостановлена", - сказала Бербок после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Мы снова и снова подчеркивали на самых разных уровнях: если энергетика будет использоваться как оружие, то это будет иметь соответствующие последствия, в том числе и в связи с этим трубопроводом", - подчеркнула она.
Газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год уже протянут по дну Балтийского моря до Германии, однако его сертификация приостановлена немецкими властями в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, этот процесс может занять несколько месяцев. РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.