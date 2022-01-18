https://ria.ru/20220118/gaz-1768385644.html

Глава МИД ФРГ пригрозила последствиями для "Северного потока — 2"

Глава МИД ФРГ пригрозила последствиями для "Северного потока — 2" - РИА Новости, 18.01.2022

Глава МИД ФРГ пригрозила последствиями для "Северного потока — 2"

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что если энергетика будет использоваться Россией как "оружие", то будут последствия для проекта "Северный... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T15:13

2022-01-18T15:13

2022-01-18T15:29

в мире

мид германии

россия

украина

еврокомиссия

северный поток — 2

анналена бербок

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что если энергетика будет использоваться Россией как "оружие", то будут последствия для проекта "Северный поток — 2"."В нашем коалиционном договоре нового правительства мы подчеркнули, что по инфраструктурных проектам, и это касается всех энергетических инфраструктурных проектов, в том числе и "Северного потока — 2", действует европейское энергетическое законодательство, как буква, так и дух его. Поэтому сейчас ведется процедура сертификации этого проекта. Пока эта процедура приостановлена", - сказала Бербок после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Мы снова и снова подчеркивали на самых разных уровнях: если энергетика будет использоваться как оружие, то это будет иметь соответствующие последствия, в том числе и в связи с этим трубопроводом", - подчеркнула она.Газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год уже протянут по дну Балтийского моря до Германии, однако его сертификация приостановлена немецкими властями в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, этот процесс может занять несколько месяцев. РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.

https://ria.ru/20220116/potok-1768049661.html

https://ria.ru/20220114/polsha-1767869102.html

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в мире, мид германии, россия, украина, еврокомиссия, северный поток — 2, анналена бербок