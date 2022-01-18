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Глава МИД ФРГ пригрозила последствиями для "Северного потока — 2"
Глава МИД ФРГ пригрозила последствиями для "Северного потока — 2" - РИА Новости, 18.01.2022
Глава МИД ФРГ пригрозила последствиями для "Северного потока — 2"
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что если энергетика будет использоваться Россией как "оружие", то будут последствия для проекта "Северный... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:13
2022-01-18T15:29
в мире
мид германии
россия
украина
еврокомиссия
северный поток — 2
анналена бербок
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что если энергетика будет использоваться Россией как "оружие", то будут последствия для проекта "Северный поток — 2"."В нашем коалиционном договоре нового правительства мы подчеркнули, что по инфраструктурных проектам, и это касается всех энергетических инфраструктурных проектов, в том числе и "Северного потока — 2", действует европейское энергетическое законодательство, как буква, так и дух его. Поэтому сейчас ведется процедура сертификации этого проекта. Пока эта процедура приостановлена", - сказала Бербок после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Мы снова и снова подчеркивали на самых разных уровнях: если энергетика будет использоваться как оружие, то это будет иметь соответствующие последствия, в том числе и в связи с этим трубопроводом", - подчеркнула она.Газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год уже протянут по дну Балтийского моря до Германии, однако его сертификация приостановлена немецкими властями в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, этот процесс может занять несколько месяцев. РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
https://ria.ru/20220116/potok-1768049661.html
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в мире, мид германии, россия, украина, еврокомиссия, северный поток — 2, анналена бербок
15:13 18.01.2022 (обновлено: 15:29 18.01.2022)
 
Глава МИД ФРГ пригрозила последствиями для "Северного потока — 2"

Глава МИД ФРГ Бербок пригрозила последствиями для "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что если энергетика будет использоваться Россией как "оружие", то будут последствия для проекта "Северный поток — 2".
"В нашем коалиционном договоре нового правительства мы подчеркнули, что по инфраструктурных проектам, и это касается всех энергетических инфраструктурных проектов, в том числе и "Северного потока — 2", действует европейское энергетическое законодательство, как буква, так и дух его. Поэтому сейчас ведется процедура сертификации этого проекта. Пока эта процедура приостановлена", - сказала Бербок после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Строительство газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
16 января, 04:59
На Украине упрекнули немцев за желание заработать на "Северном потоке — 2"
"Мы снова и снова подчеркивали на самых разных уровнях: если энергетика будет использоваться как оружие, то это будет иметь соответствующие последствия, в том числе и в связи с этим трубопроводом", - подчеркнула она.
Газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год уже протянут по дну Балтийского моря до Германии, однако его сертификация приостановлена немецкими властями в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, этот процесс может занять несколько месяцев. РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 16:02
В Польше выдвинули условие России для запуска "Северного потока — 2"
 
В миреМИД ГерманииРоссияУкраинаЕврокомиссияСеверный поток — 2Анналена Бербок
 
 
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