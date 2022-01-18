14:43 18.01.2022 (обновлено: 16:51 18.01.2022)
Лавров призвал не политизировать сертификацию "Северного потока — 2"
Глава МИД Лавров призвал не политизировать сертификацию "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПрокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2" около Любмина
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2" около Любмина
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсудил с коллегой из Германии Анналеной Бербок сертификацию "Северного потока — 2", и обратил ее внимание на контрпродуктивность попыток политизировать проект.
"Мы обратили внимание немецких коллег на контрпродуктивность попыток политизации этого проекта", - подчеркнул Лавров.
"Северный поток — 2" — уже построенный и готовый к работе газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Для ввода объекта в строй нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать от ее лица заявку. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять несколько месяцев.
Процесс приостановлен под нажимом США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины.
Москва призывает не политизировать проект, подчеркивая, что он носит исключительно экономический характер.
Российские власти также неоднократно заявляли, что заинтересованы в стабилизации ситуации на Украине. В "Газпроме" подчеркивали, что выполняют все обязательства по транзиту через эту страны и будут его продолжать в случае экономической обоснованности.