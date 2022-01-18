https://ria.ru/20220118/gaz-1768366566.html

Цены на газ в Европе опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 18.01.2022

Цены на газ в Европе опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах во вторник — после кратковременного роста до уровня примерно 1070 долларов накануне — опустились ниже 900 долларов за... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:08

2022-01-18T14:08

2022-01-18T14:08

экономика

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природный газ

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европа

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах во вторник — после кратковременного роста до уровня примерно 1070 долларов накануне — опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость ближайших, февральских, фьючерсов на газ по индексу TTF — крупнейшего европейского хаба — с самого открытия торговой сессии демонстрирует устойчивое снижение: с отметки чуть ниже 1000 долларов котировки опустились примерно до 865 долларов. И последний час фьючерсы торгуются, теряя примерно 4,6% к расчётной цене понедельника — 907,8 доллара за тысячу кубометров.Эти котировки в течение прошлой недели колебались в диапазоне 825–1130 долларов за тысячу кубометров, в среду расчётная цена стала минимальной с начала года — почти 885 долларов. Однако во второй половине недели показатель резко вырос и достиг в пятницу 1025 долларов.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.Котировки 21 декабря достигли исторического максимума в 2190,4 доллара за тысячу кубометров, после чего перешли к коррекционному снижению. Расчётная цена январских фьючерсов в последние дни прошлого года упала вдвое, на 30 декабря — до 1020 долларов, а в первую половину января демонстрировала нестабильную динамику, переходя от снижения к росту и наоборот.Эксперты летом и осенью связывали рост стоимости газа с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.

https://ria.ru/20220118/gaz-1768295306.html

https://ria.ru/20220117/zakharova-1768276966.html

https://ria.ru/20220118/gaz-1768313317.html

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экономика, в мире, природный газ, азия, европа