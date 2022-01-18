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"Молдовагаз" попросил акционеров помочь с очередным платежом за газ
"Молдовагаз" попросил акционеров помочь с очередным платежом за газ - РИА Новости, 18.01.2022
"Молдовагаз" попросил акционеров помочь с очередным платежом за газ
"Молдовагаз" обратился за помощью к акционерам, в том числе к "Газпрому", чтобы отсрочить очередной платеж за поставку газа или получить для него краткосрочный... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T10:18
2022-01-18T10:18
экономика
молдавия
газпром
сергей куприянов
telegram (приложение)
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 18 янв – РИА Новости. "Молдовагаз" обратился за помощью к акционерам, в том числе к "Газпрому", чтобы отсрочить очередной платеж за поставку газа или получить для него краткосрочный кредит, заявил глава компании Вадим Чебан.Молдавия столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе выросла до 646 долларов. Вице-премьер Андрей Спыну отмечал, что "Молдовагаз" ведет переговоры с "Газпромом", чтобы отстрочить оплату поставки газа в январе, а также рассчитывает получить кредит, чтобы погасить задолженность перед российским концерном. С 1 февраля тариф на газ в стране может быть вновь увеличен."Правление АО "Молдовагаз" обратится за поддержкой ко всем акционерам, в том числе и в ПАО "Газпром", с просьбой рассмотреть возможность отсрочки платежа или представления краткосрочного кредитования на сумму финансовых отклонений", - написал Чебан в своем Telegram-канале.Он добавил, что предприятие продолжит оптимизацию расходов. При этом Чебан полагает, что в долгосрочной перспективе молдавскую промышленность необходимо выводить на свободный рынок, где цена для бытовых потребителей и производителей существенно различается.Компания "Молдовагаз" была создана в 1999 году и занимается вопросами поставки природного газа в республику. ПАО "Газпром" владеет в ней 50% акций, еще 35,3% акций принадлежат правительству республики."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября минувшего года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей.В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смог расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выражал опасения, что в будущем кризис неплатежей может повториться.
https://ria.ru/20220118/gaz-1768295306.html
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экономика, молдавия, газпром, сергей куприянов, telegram (приложение), молдовагаз
10:18 18.01.2022
 
"Молдовагаз" попросил акционеров помочь с очередным платежом за газ

"Молдовагаз" просит акционеров, в том числе "Газпром", помочь с очередным платежом за газ

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
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КИШИНЕВ, 18 янв – РИА Новости. "Молдовагаз" обратился за помощью к акционерам, в том числе к "Газпрому", чтобы отсрочить очередной платеж за поставку газа или получить для него краткосрочный кредит, заявил глава компании Вадим Чебан.
Молдавия столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе выросла до 646 долларов. Вице-премьер Андрей Спыну отмечал, что "Молдовагаз" ведет переговоры с "Газпромом", чтобы отстрочить оплату поставки газа в январе, а также рассчитывает получить кредит, чтобы погасить задолженность перед российским концерном. С 1 февраля тариф на газ в стране может быть вновь увеличен.
"Правление АО "Молдовагаз" обратится за поддержкой ко всем акционерам, в том числе и в ПАО "Газпром", с просьбой рассмотреть возможность отсрочки платежа или представления краткосрочного кредитования на сумму финансовых отклонений", - написал Чебан в своем Telegram-канале.
Он добавил, что предприятие продолжит оптимизацию расходов. При этом Чебан полагает, что в долгосрочной перспективе молдавскую промышленность необходимо выводить на свободный рынок, где цена для бытовых потребителей и производителей существенно различается.
Компания "Молдовагаз" была создана в 1999 году и занимается вопросами поставки природного газа в республику. ПАО "Газпром" владеет в ней 50% акций, еще 35,3% акций принадлежат правительству республики.
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"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября минувшего года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей.
В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смог расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выражал опасения, что в будущем кризис неплатежей может повториться.
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