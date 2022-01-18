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https://ria.ru/20220118/gaz-1768295306.html
"Отбирать российский газ": на Украине нашли выход из кризиса
Экс-министр энергетики Украины допустила воровство российского газа - РИА Новости, 18.01.2022
"Отбирать российский газ": на Украине нашли выход из кризиса
"Нафтогаз" может пойти на отбор российского транзитного газа в случае острого дефицита топлива, считает заслуженный энергетик Украины, бывшая исполняющая... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T02:30
2022-01-18T11:36
в мире
украина
европа
евросоюз
газпром
нафтогаз украины
андрей коболев
россия
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. "Нафтогаз" может пойти на отбор российского транзитного газа в случае острого дефицита топлива, считает заслуженный энергетик Украины, бывшая исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец.Она отметила, что сейчас в украинских подземных хранилищах осталось 6,6 миллиарда кубометров газа для внутреннего потребления, тогда как дефицит в первом квартале составляет как минимум два миллиарда кубов."Украина не сможет обойтись без импорта для покрытия пиковых нагрузок в отопительный период, обусловленных низкими температурами воздуха", — написала Буславец в Facebook.По ее словам, "Нафтогаз" переживает "глубокий финансовый дефицит", средств на импорт газа у него нет. Поэтому властям придется искать для компании от двух до трех миллиардов долларов. "Если средства не будут найдены или не хватит импортных мощностей из Евросоюза, "Нафтогаз" не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов", — предупредила эксперт.В результате, полагает она, у Киева останутся три сценария. Во-первых, это сокращение потребления промышленных предприятий или даже полное их отключение. Другой вариант — ограничение поставок газа для ТЭЦ и котельных, из-за чего дома украинцев лишатся отопления и горячей воды."И, что недопустимо, но очень вероятно — отбирать российский газ из транзитного потока, который обязательно будет использован Россией для остановки транзита по территории Украины и расторжения действующего транзитного контракта с соответствующими финансовыми, экономическими, политическими последствиями", — заключила Буславец.В начале января бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев также предположил, что Украине придется воровать российский газ, если она не сможет обеспечить достаточный импорт.Формально Киев с 2015 года не покупает газ в России, получая его по так называемому виртуальному реверсу. Эта схема предполагает взаимозачет поставок: украинские потребители отбирают часть транзитного газа, который "Газпром" направляет в Европу. Физически он не пересекает западную границу, но оформляется как импортированный из ЕС.По контракту, который "Газпром" и "Нафтогаз" подписали в конце 2019 года, российская компания гарантирует прокачку по 40 миллиардов кубометров газа в год по украинской территории. Тем не менее поставки снижаются: как заявлял глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, в первые дни года транзит упал практически вдвое.Осенью на Украине разразился энергетический кризис: из-за резкого роста цен на газ на европейском рынке и нехватки угля останавливалось больше половины украинских ТЭС.
https://ria.ru/20211224/gaz-1765261317.html
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в мире, украина, европа, евросоюз, газпром, нафтогаз украины, андрей коболев, россия
02:30 18.01.2022 (обновлено: 11:36 18.01.2022)
 
Экс-министр энергетики Украины допустила воровство российского газа

Экс-министр энергетики Буславец заявила, что Украина может начать воровство газа из России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовое месторождение в Львовской области
Газовое месторождение в Львовской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. "Нафтогаз" может пойти на отбор российского транзитного газа в случае острого дефицита топлива, считает заслуженный энергетик Украины, бывшая исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец.
Она отметила, что сейчас в украинских подземных хранилищах осталось 6,6 миллиарда кубометров газа для внутреннего потребления, тогда как дефицит в первом квартале составляет как минимум два миллиарда кубов.
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В Раде рассказали, сколько Украина переплатит за дефицитный газ
"Украина не сможет обойтись без импорта для покрытия пиковых нагрузок в отопительный период, обусловленных низкими температурами воздуха", — написала Буславец в Facebook.
По ее словам, "Нафтогаз" переживает "глубокий финансовый дефицит", средств на импорт газа у него нет. Поэтому властям придется искать для компании от двух до трех миллиардов долларов.
"Если средства не будут найдены или не хватит импортных мощностей из Евросоюза, "Нафтогаз" не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов", — предупредила эксперт.
В результате, полагает она, у Киева останутся три сценария. Во-первых, это сокращение потребления промышленных предприятий или даже полное их отключение. Другой вариант — ограничение поставок газа для ТЭЦ и котельных, из-за чего дома украинцев лишатся отопления и горячей воды.
"И, что недопустимо, но очень вероятно — отбирать российский газ из транзитного потока, который обязательно будет использован Россией для остановки транзита по территории Украины и расторжения действующего транзитного контракта с соответствующими финансовыми, экономическими, политическими последствиями", — заключила Буславец.
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В начале января бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев также предположил, что Украине придется воровать российский газ, если она не сможет обеспечить достаточный импорт.
Формально Киев с 2015 года не покупает газ в России, получая его по так называемому виртуальному реверсу. Эта схема предполагает взаимозачет поставок: украинские потребители отбирают часть транзитного газа, который "Газпром" направляет в Европу. Физически он не пересекает западную границу, но оформляется как импортированный из ЕС.
По контракту, который "Газпром" и "Нафтогаз" подписали в конце 2019 года, российская компания гарантирует прокачку по 40 миллиардов кубометров газа в год по украинской территории. Тем не менее поставки снижаются: как заявлял глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, в первые дни года транзит упал практически вдвое.
Осенью на Украине разразился энергетический кризис: из-за резкого роста цен на газ на европейском рынке и нехватки угля останавливалось больше половины украинских ТЭС.
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