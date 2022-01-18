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Тянуть с договоренностями по безопасности не получится, заявил Лавров
Тянуть с договоренностями по безопасности не получится, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2022
Тянуть с договоренностями по безопасности не получится, заявил Лавров
Тянуть с конкретными договорённостями по гарантиям безопасности не получится, дело очень серьезное, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:21
2022-01-18T15:21
сша
германия
москва
нато
мид германии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
совет россия-нато
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Тянуть с конкретными договорённостями по гарантиям безопасности не получится, дело очень серьезное, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД ФРГ.Предложения, которые Москва внесла на рассмотрение США и НАТО, "базируются на прочной почве документов, которые принимались на высшем уровне", подчеркнул министр. Там четко сформулировано, что каждая страна имеет право выбирать себе союзы, но там же сказано, что каждая страна обязана обеспечивать свою безопасность таким образом, чтобы не подвергать угрозе безопасность любой другой страны, напомнил Лавров."Мы попросили наших немецких коллег, как мы и американцев попросили, объяснить нам, как они вот эту конкретную часть обязательств толкуют на практике. Будем рассчитывать, что этот разговор продолжится. Дело очень серьезное, и тянуть с конкретными договоренностями на этот счет просто не получается",- сказал дипломат.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.На прошлой неделе прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января - в ходе заседания Совета Россия-НАТО, 13 января - на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.
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сша, германия, москва, нато, мид германии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, совет россия-нато, обсе, россия, анналена бербок
15:21 18.01.2022
 
Тянуть с договоренностями по безопасности не получится, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: тянуть с договоренностями по гарантиям безопасности не получится

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Тянуть с конкретными договорённостями по гарантиям безопасности не получится, дело очень серьезное, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД ФРГ.
Предложения, которые Москва внесла на рассмотрение США и НАТО, "базируются на прочной почве документов, которые принимались на высшем уровне", подчеркнул министр. Там четко сформулировано, что каждая страна имеет право выбирать себе союзы, но там же сказано, что каждая страна обязана обеспечивать свою безопасность таким образом, чтобы не подвергать угрозе безопасность любой другой страны, напомнил Лавров.
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"Мы попросили наших немецких коллег, как мы и американцев попросили, объяснить нам, как они вот эту конкретную часть обязательств толкуют на практике. Будем рассчитывать, что этот разговор продолжится. Дело очень серьезное, и тянуть с конкретными договоренностями на этот счет просто не получается",- сказал дипломат.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
На прошлой неделе прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января - в ходе заседания Совета Россия-НАТО, 13 января - на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
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СШАГерманияМоскваНАТОМИД ГерманииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСовет Россия-НАТООБСЕРоссияАнналена Бербок
 
 
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