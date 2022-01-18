14:45 18.01.2022 (обновлено: 15:06 18.01.2022)
Лавров обсудил с Бербок проекты документов по гарантиям безопасности
Главы МИД России и Германии Лавров и Бербок обсудили проекты документов по безопасности
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи в Доме приемов МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи в Доме приемов МИД России
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок проекты документов по гарантиям безопасности, предложенные Москвой.
"Выразили озабоченность курсом НАТО на сдерживание Российской Федерации, и в этой связи привлекли внимание и достаточно подробно поговорили о тех инициативах, которые выдвинула российская сторона относительно согласования надежных правовых, юридически обязывающих гарантий безопасности ", - сказал Лавров после переговоров с Бербок.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
На прошлой неделе прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января - в ходе заседания Совета Россия-НАТО, 13 января - на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.
"Мы сейчас ожидаем ответов, как это и было нам обещано, на эти предложения для того, чтобы продолжить переговоры", - сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД ФРГ.