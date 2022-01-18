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Лавров обсудил с Бербок проекты документов по гарантиям безопасности
Лавров обсудил с Бербок проекты документов по гарантиям безопасности - РИА Новости, 18.01.2022
Лавров обсудил с Бербок проекты документов по гарантиям безопасности
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок проекты документов по гарантиям безопасности, предложенные... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:45
2022-01-18T15:06
мид германии
в мире
сша
москва
нато
сергей лавров
россия
анналена бербок
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок проекты документов по гарантиям безопасности, предложенные Москвой."Выразили озабоченность курсом НАТО на сдерживание Российской Федерации, и в этой связи привлекли внимание и достаточно подробно поговорили о тех инициативах, которые выдвинула российская сторона относительно согласования надежных правовых, юридически обязывающих гарантий безопасности ", - сказал Лавров после переговоров с Бербок.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.На прошлой неделе прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января - в ходе заседания Совета Россия-НАТО, 13 января - на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.Москва ждет ответа от США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности, чтобы продолжить переговоры, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы сейчас ожидаем ответов, как это и было нам обещано, на эти предложения для того, чтобы продолжить переговоры", - сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД ФРГ.
https://ria.ru/20220118/ukraina-1768314772.html
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мид германии, в мире, сша, москва, нато, сергей лавров, россия, анналена бербок
14:45 18.01.2022 (обновлено: 15:06 18.01.2022)
 
Лавров обсудил с Бербок проекты документов по гарантиям безопасности

Главы МИД России и Германии Лавров и Бербок обсудили проекты документов по безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи в Доме приемов МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи в Доме приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи в Доме приемов МИД России
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок проекты документов по гарантиям безопасности, предложенные Москвой.
"Выразили озабоченность курсом НАТО на сдерживание Российской Федерации, и в этой связи привлекли внимание и достаточно подробно поговорили о тех инициативах, которые выдвинула российская сторона относительно согласования надежных правовых, юридически обязывающих гарантий безопасности ", - сказал Лавров после переговоров с Бербок.
Штаб-квартира НАТО - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
10:27
В бундестаге назвали слова Бербок об Украине и НАТО искажающими реальность
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
На прошлой неделе прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января - в ходе заседания Совета Россия-НАТО, 13 января - на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 20:04
В МИД назвали предложения России по гарантиям безопасности предостережением
Москва ждет ответа от США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности, чтобы продолжить переговоры, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы сейчас ожидаем ответов, как это и было нам обещано, на эти предложения для того, чтобы продолжить переговоры", - сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД ФРГ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи в Доме приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
14:40
Россия полностью готова взаимодействовать с Германией, заявил Лавров
 
МИД ГерманииВ миреСШАМоскваНАТОСергей ЛавровРоссияАнналена Бербок
 
 
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