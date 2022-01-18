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Более половины россиян пренебрегают защитой гаджетов от взлома
Более половины россиян пренебрегают защитой гаджетов от взлома - РИА Новости, 18.01.2022
Более половины россиян пренебрегают защитой гаджетов от взлома
Более половины россиян не пользуются базовыми или дополнительными способами защиты от взлома своих ноутбуков, планшетов, смартфонов и прочей техники, почти 20%... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T10:09
2022-01-18T10:09
общество
технологии
apple ios
google android
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более половины россиян не пользуются базовыми или дополнительными способами защиты от взлома своих ноутбуков, планшетов, смартфонов и прочей техники, почти 20% уверены, что в этом нет необходимости, сообщается в исследовании международного разработчика антивирусных решений ESET.В исследовании приняли участие более 1,1 тысячи респондентов старше 18 лет из городов-миллионников РФ."Более половины (54%) пренебрегают защитой гаджетов: они не используют ни базовые, ни дополнительные способы защиты от взлома своих ноутбуков, планшетов, смартфонов и другой техники. Так, треть (35%) незащищенных пользователей поделились, что просто забывают о необходимости устанавливать защиту, еще 19% не видят в этом необходимости", - говорится в исследовании.Остальные стараются защитить устройства от хакерских атак чаще всего при помощи антивируса. На втором месте - двухфакторная аутентификация, на третьем - использование менеджеров паролей. Ценную информацию респонденты привыкли хранить на цифровых носителях - в электронной почте или в мессенджерах (63% ответов), в фотогалереях (53%), в истории браузера (47%), в скачанных файлах (40%), в заметках (25%) и в электронном календаре (18%).Только треть опрошенных россиян не дают пользоваться персональной электроникой (смартфоном, ноутбуком, умными часами и пр.) другим людям. Остальные участники опроса (66%) легко расстаются с личными гаджетами и могут дать их членам семьи, друзьям, коллегам и прочим лицам."Стоит отдельно отметить отношение жителей страны к безопасности смартфонов. 29% опрошенных уверены, что устройства операционной системы iOS лучше защищены от взломов. Почти каждый пятый пользователь (22%), напротив, больше доверяет системе Android. При этом большинство участников (49%) убеждены, что все операционные системы одинаково уязвимы перед вирусами и злоумышленниками и до конца не верят в безопасность своих телефонов", - добавляется в исследовании.
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общество, технологии, apple ios, google android, россия
10:09 18.01.2022
 
Более половины россиян пренебрегают защитой гаджетов от взлома

ESET: 54% россиян пренебрегают защитой своих гаджетов от взлома

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСмартфон компании Apple
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Смартфон компании Apple
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более половины россиян не пользуются базовыми или дополнительными способами защиты от взлома своих ноутбуков, планшетов, смартфонов и прочей техники, почти 20% уверены, что в этом нет необходимости, сообщается в исследовании международного разработчика антивирусных решений ESET.
В исследовании приняли участие более 1,1 тысячи респондентов старше 18 лет из городов-миллионников РФ.
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"Более половины (54%) пренебрегают защитой гаджетов: они не используют ни базовые, ни дополнительные способы защиты от взлома своих ноутбуков, планшетов, смартфонов и другой техники. Так, треть (35%) незащищенных пользователей поделились, что просто забывают о необходимости устанавливать защиту, еще 19% не видят в этом необходимости", - говорится в исследовании.
Остальные стараются защитить устройства от хакерских атак чаще всего при помощи антивируса. На втором месте - двухфакторная аутентификация, на третьем - использование менеджеров паролей. Ценную информацию респонденты привыкли хранить на цифровых носителях - в электронной почте или в мессенджерах (63% ответов), в фотогалереях (53%), в истории браузера (47%), в скачанных файлах (40%), в заметках (25%) и в электронном календаре (18%).
Только треть опрошенных россиян не дают пользоваться персональной электроникой (смартфоном, ноутбуком, умными часами и пр.) другим людям. Остальные участники опроса (66%) легко расстаются с личными гаджетами и могут дать их членам семьи, друзьям, коллегам и прочим лицам.
"Стоит отдельно отметить отношение жителей страны к безопасности смартфонов. 29% опрошенных уверены, что устройства операционной системы iOS лучше защищены от взломов. Почти каждый пятый пользователь (22%), напротив, больше доверяет системе Android. При этом большинство участников (49%) убеждены, что все операционные системы одинаково уязвимы перед вирусами и злоумышленниками и до конца не верят в безопасность своих телефонов", - добавляется в исследовании.
 
ОбществоТехнологииApple iOSGoogle AndroidРоссия
 
 
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