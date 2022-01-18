https://ria.ru/20220118/fsb-1768398894.html
ФСБ опубликовала данные о помощи словацких патриотов советским разведчикам
ФСБ опубликовала данные о помощи словацких патриотов советским разведчикам - РИА Новости, 18.01.2022
ФСБ опубликовала данные о помощи словацких патриотов советским разведчикам
Словацкие патриоты в 1944 году с оружием в руках, зачастую ценой своей жизни, помогали советским разведчикам и диверсантам уничтожать гитлеровцев на... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T16:05
2022-01-18T16:05
2022-01-18T16:18
георгий жуков
словакия
краков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр невский
алексей ботян
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Словацкие патриоты в 1944 году с оружием в руках, зачастую ценой своей жизни, помогали советским разведчикам и диверсантам уничтожать гитлеровцев на оккупированной территории своей страны, следует из рассекреченных архивных материалов, опубликованных ФСБ России.Во вторник отмечается 80 лет со дня создания знаменитого 4-го Управления НКВД–НКГБ СССР, которое в годы Великой Отечественной войны руководило разведывательно-диверсионной работой органов госбезопасности в тылу немецких войск.К этому юбилею ФСБ опубликовала рассекреченные документы о том, как действовали подразделения, подчинявшиеся 4-му Управлению. В их числе - фотокопия спецсообщения об отчете "оперативной группы" Наркомата госбезопасности СССР, действовавшей в Словакии под командованием прославленного майора госбезопасности Виктора Карасева.В этом документе от 29 сентября 1944 года сообщается, что опергруппа 4 августа 1944 года без единого выстрела перешла границу Польши и Словакии."Русские эмигранты и местные партизанские отряды и группы... пытались столкнуть нас со словацкими частями, распуская провокационные слухи о том, что мы власовцы. В связи с этим словаки подтянули артиллерию и танки с намерением обстреляли нас артиллерийским огнем. Тщательно проведенная разведка своевременно обнаружила провокацию, что дало возможность выйти опергруппе в район Прешов-Бардева и 6 августа расположиться гарнизоном в местечке Крыже", - писал Карасев.По его словам, в первые дни пребывания в Словакии местное население относилось к советским бойцам с подозрением, "но через несколько дней, когда жители поняли, что слухи, распространявшиеся о нас, были провокацией, отношение к нам изменилось". "Нам стали оказывать помощь продуктами, одеждой и пр. Вскоре к нам начали прибывать словаки с просьбой принять их в отряд", - отмечал Карасев.Опергруппа и в дальнейшем продолжала пополнять свои ряды за счет местного населения.Так, в начале сентября 1944 года "из бежавших разрозненных словацких групп, разбитых немцами на северной границе Словакии, в течение двух дней был сформировано 20 боевых отрядов по 100 человек в каждом".В начале сентября 1944 года группа майора словацкой армии Васатки совместно с бойцами Карасева вела бой между населенными пунктами Раславице и Дэмьята, где подбила и сожгла 5 автомашин и автобус гитлеровцев, докладывал советский командир. "Та же группа разбила крупную немецкую автоколонну у Раславице, уничтожив 9 автомашин и до 100 немцев. В этом бою погиб майор Васатка", - сообщал Карасев.В спецсообщении также рассказывалось о результатах многих диверсий, совершенных советскими бойцами. Они уничтожали мосты, немецкую бронетехнику, взрывали железнодорожные пути.Виктор Карасев (1918-1991) с августа 1941 года командовал истребительным батальоном, который уже в сентябре того же года был преобразован в партизанский отряд. С октября 1941 года отряд Карасева успешно действовал во вражеском тылу. 30 ноября 1941 года сводный отряд из 240 партизан (в состав которого входило и подразделение Карасева) в районном центре Угодский Завод в Калужской области разгромил штаб 12-го армейского корпуса вермахта, захватив важные документы. В том бою Карасев получил тяжелое ранение, лишившись руки. Впоследствии маршал Георгий Жуков назвал Угодско-Заводскую операцию одной из выдающихся партизанских операций в истории Великой Отечественной войны.С сентября 1942 года Карасев командовал отрядом спецназначения НКВД "Олимп", затем ставшим крупным интернациональным партизанским соединением имени Александра Невского. Оно провело 130 операций в Белоруссии, на Украине, в Польше, Чехословакии и Венгрии, пройдя с боями более 11 тысяч километров. Было взято в плен либо уничтожено свыше 600 солдат и офицеров противника и коллаборационистов, пущено под откос 56 эшелонов, уничтожен 61 паровоз, 429 вагонов, платформ и цистерн с топливом, 27 мостов, 8 учреждений и складов.Указом президиума Верховного совета СССР от 5 ноября 1944 года Виктор Карасев был удостоен звания Героя Советского Союза. Заместителем Карасева по разведке был другой легендарный сотрудник органов госбезопасности Алексей Ботян, в 2007 году удостоенный звания Героя России за мужество и героизм, проявленные в ходе операции по спасению польского города Кракова от уничтожения нацистами в январе 1945 года.
https://ria.ru/20220118/partizany-1768318472.html
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георгий жуков, словакия, краков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр невский, алексей ботян, россия
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Словацкие патриоты в 1944 году с оружием в руках, зачастую ценой своей жизни, помогали советским разведчикам и диверсантам уничтожать гитлеровцев на оккупированной территории своей страны, следует из рассекреченных архивных материалов, опубликованных ФСБ России
.
Во вторник отмечается 80 лет со дня создания знаменитого 4-го Управления НКВД–НКГБ СССР
, которое в годы Великой Отечественной войны руководило разведывательно-диверсионной работой органов госбезопасности в тылу немецких войск.
К этому юбилею ФСБ
опубликовала рассекреченные документы о том, как действовали подразделения, подчинявшиеся 4-му Управлению. В их числе - фотокопия спецсообщения об отчете "оперативной группы" Наркомата госбезопасности СССР, действовавшей в Словакии
под командованием прославленного майора госбезопасности Виктора Карасева.
В этом документе от 29 сентября 1944 года сообщается, что опергруппа 4 августа 1944 года без единого выстрела перешла границу Польши
и Словакии.
"Русские эмигранты и местные партизанские отряды и группы... пытались столкнуть нас со словацкими частями, распуская провокационные слухи о том, что мы власовцы. В связи с этим словаки подтянули артиллерию и танки с намерением обстреляли нас артиллерийским огнем. Тщательно проведенная разведка своевременно обнаружила провокацию, что дало возможность выйти опергруппе в район Прешов-Бардева и 6 августа расположиться гарнизоном в местечке Крыже", - писал Карасев.
По его словам, в первые дни пребывания в Словакии местное население относилось к советским бойцам с подозрением, "но через несколько дней, когда жители поняли, что слухи, распространявшиеся о нас, были провокацией, отношение к нам изменилось". "Нам стали оказывать помощь продуктами, одеждой и пр. Вскоре к нам начали прибывать словаки с просьбой принять их в отряд", - отмечал Карасев.
Опергруппа и в дальнейшем продолжала пополнять свои ряды за счет местного населения.
Так, в начале сентября 1944 года "из бежавших разрозненных словацких групп, разбитых немцами на северной границе Словакии, в течение двух дней был сформировано 20 боевых отрядов по 100 человек в каждом".
В начале сентября 1944 года группа майора словацкой армии Васатки совместно с бойцами Карасева вела бой между населенными пунктами Раславице и Дэмьята, где подбила и сожгла 5 автомашин и автобус гитлеровцев, докладывал советский командир. "Та же группа разбила крупную немецкую автоколонну у Раславице, уничтожив 9 автомашин и до 100 немцев. В этом бою погиб майор Васатка", - сообщал Карасев.
В спецсообщении также рассказывалось о результатах многих диверсий, совершенных советскими бойцами. Они уничтожали мосты, немецкую бронетехнику, взрывали железнодорожные пути.
Виктор Карасев (1918-1991) с августа 1941 года командовал истребительным батальоном, который уже в сентябре того же года был преобразован в партизанский отряд. С октября 1941 года отряд Карасева успешно действовал во вражеском тылу. 30 ноября 1941 года сводный отряд из 240 партизан (в состав которого входило и подразделение Карасева) в районном центре Угодский Завод в Калужской области
разгромил штаб 12-го армейского корпуса вермахта, захватив важные документы. В том бою Карасев получил тяжелое ранение, лишившись руки. Впоследствии маршал Георгий Жуков
назвал Угодско-Заводскую операцию одной из выдающихся партизанских операций в истории Великой Отечественной войны.
С сентября 1942 года Карасев командовал отрядом спецназначения НКВД "Олимп", затем ставшим крупным интернациональным партизанским соединением имени Александра Невского
. Оно провело 130 операций в Белоруссии
, на Украине
, в Польше, Чехословакии
и Венгрии
, пройдя с боями более 11 тысяч километров. Было взято в плен либо уничтожено свыше 600 солдат и офицеров противника и коллаборационистов, пущено под откос 56 эшелонов, уничтожен 61 паровоз, 429 вагонов, платформ и цистерн с топливом, 27 мостов, 8 учреждений и складов.
Указом президиума Верховного совета СССР от 5 ноября 1944 года Виктор Карасев был удостоен звания Героя Советского Союза. Заместителем Карасева по разведке был другой легендарный сотрудник органов госбезопасности Алексей Ботян
, в 2007 году удостоенный звания Героя России за мужество и героизм, проявленные в ходе операции по спасению польского города Кракова
от уничтожения нацистами в январе 1945 года.