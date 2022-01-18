https://ria.ru/20220118/fsb-1768398894.html

ФСБ опубликовала данные о помощи словацких патриотов советским разведчикам

ФСБ опубликовала данные о помощи словацких патриотов советским разведчикам - РИА Новости, 18.01.2022

ФСБ опубликовала данные о помощи словацких патриотов советским разведчикам

Словацкие патриоты в 1944 году с оружием в руках, зачастую ценой своей жизни, помогали советским разведчикам и диверсантам уничтожать гитлеровцев на... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:05

2022-01-18T16:05

2022-01-18T16:18

георгий жуков

словакия

краков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр невский

алексей ботян

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595356239_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_2d6a171d64e3c9dbe65ee9a05dbb4829.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Словацкие патриоты в 1944 году с оружием в руках, зачастую ценой своей жизни, помогали советским разведчикам и диверсантам уничтожать гитлеровцев на оккупированной территории своей страны, следует из рассекреченных архивных материалов, опубликованных ФСБ России.Во вторник отмечается 80 лет со дня создания знаменитого 4-го Управления НКВД–НКГБ СССР, которое в годы Великой Отечественной войны руководило разведывательно-диверсионной работой органов госбезопасности в тылу немецких войск.К этому юбилею ФСБ опубликовала рассекреченные документы о том, как действовали подразделения, подчинявшиеся 4-му Управлению. В их числе - фотокопия спецсообщения об отчете "оперативной группы" Наркомата госбезопасности СССР, действовавшей в Словакии под командованием прославленного майора госбезопасности Виктора Карасева.В этом документе от 29 сентября 1944 года сообщается, что опергруппа 4 августа 1944 года без единого выстрела перешла границу Польши и Словакии."Русские эмигранты и местные партизанские отряды и группы... пытались столкнуть нас со словацкими частями, распуская провокационные слухи о том, что мы власовцы. В связи с этим словаки подтянули артиллерию и танки с намерением обстреляли нас артиллерийским огнем. Тщательно проведенная разведка своевременно обнаружила провокацию, что дало возможность выйти опергруппе в район Прешов-Бардева и 6 августа расположиться гарнизоном в местечке Крыже", - писал Карасев.По его словам, в первые дни пребывания в Словакии местное население относилось к советским бойцам с подозрением, "но через несколько дней, когда жители поняли, что слухи, распространявшиеся о нас, были провокацией, отношение к нам изменилось". "Нам стали оказывать помощь продуктами, одеждой и пр. Вскоре к нам начали прибывать словаки с просьбой принять их в отряд", - отмечал Карасев.Опергруппа и в дальнейшем продолжала пополнять свои ряды за счет местного населения.Так, в начале сентября 1944 года "из бежавших разрозненных словацких групп, разбитых немцами на северной границе Словакии, в течение двух дней был сформировано 20 боевых отрядов по 100 человек в каждом".В начале сентября 1944 года группа майора словацкой армии Васатки совместно с бойцами Карасева вела бой между населенными пунктами Раславице и Дэмьята, где подбила и сожгла 5 автомашин и автобус гитлеровцев, докладывал советский командир. "Та же группа разбила крупную немецкую автоколонну у Раславице, уничтожив 9 автомашин и до 100 немцев. В этом бою погиб майор Васатка", - сообщал Карасев.В спецсообщении также рассказывалось о результатах многих диверсий, совершенных советскими бойцами. Они уничтожали мосты, немецкую бронетехнику, взрывали железнодорожные пути.Виктор Карасев (1918-1991) с августа 1941 года командовал истребительным батальоном, который уже в сентябре того же года был преобразован в партизанский отряд. С октября 1941 года отряд Карасева успешно действовал во вражеском тылу. 30 ноября 1941 года сводный отряд из 240 партизан (в состав которого входило и подразделение Карасева) в районном центре Угодский Завод в Калужской области разгромил штаб 12-го армейского корпуса вермахта, захватив важные документы. В том бою Карасев получил тяжелое ранение, лишившись руки. Впоследствии маршал Георгий Жуков назвал Угодско-Заводскую операцию одной из выдающихся партизанских операций в истории Великой Отечественной войны.С сентября 1942 года Карасев командовал отрядом спецназначения НКВД "Олимп", затем ставшим крупным интернациональным партизанским соединением имени Александра Невского. Оно провело 130 операций в Белоруссии, на Украине, в Польше, Чехословакии и Венгрии, пройдя с боями более 11 тысяч километров. Было взято в плен либо уничтожено свыше 600 солдат и офицеров противника и коллаборационистов, пущено под откос 56 эшелонов, уничтожен 61 паровоз, 429 вагонов, платформ и цистерн с топливом, 27 мостов, 8 учреждений и складов.Указом президиума Верховного совета СССР от 5 ноября 1944 года Виктор Карасев был удостоен звания Героя Советского Союза. Заместителем Карасева по разведке был другой легендарный сотрудник органов госбезопасности Алексей Ботян, в 2007 году удостоенный звания Героя России за мужество и героизм, проявленные в ходе операции по спасению польского города Кракова от уничтожения нацистами в январе 1945 года.

https://ria.ru/20220118/partizany-1768318472.html

https://ria.ru/20210902/imperator-1748278574.html

https://ria.ru/20211129/natsisty-1761229583.html

https://ria.ru/20211111/yaponiya-1758569666.html

словакия

краков

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

георгий жуков, словакия, краков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр невский, алексей ботян, россия