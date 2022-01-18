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Российский инвестиционный форум в Сочи перенесли из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум в Сочи перенесли из-за коронавируса - РИА Новости, 18.01.2022
Российский инвестиционный форум в Сочи перенесли из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум, запланированный в Сочи на 17-19 февраля, перенесен на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации, сообщил... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:09
2022-01-18T14:09
2022-01-18T14:48
распространение коронавируса
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михаил мишустин
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российский инвестиционный форум, запланированный в Сочи на 17-19 февраля, перенесен на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом."Правительством принято решение о переносе Российского инвестиционного форума с февраля на более поздний срок. Мы вернемся к этому вопросу, когда эпидемиологическая обстановка улучшится", - сказал Мишустин.
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сочи, общество, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:09 18.01.2022 (обновлено: 14:48 18.01.2022)
Российский инвестиционный форум в Сочи перенесли из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум в Сочи, запланированный на февраль, перенесли