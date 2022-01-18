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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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Российский инвестиционный форум в Сочи перенесли из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум в Сочи перенесли из-за коронавируса - РИА Новости, 18.01.2022
Российский инвестиционный форум в Сочи перенесли из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум, запланированный в Сочи на 17-19 февраля, перенесен на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации, сообщил... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:09
2022-01-18T14:48
распространение коронавируса
сочи
общество
михаил мишустин
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российский инвестиционный форум, запланированный в Сочи на 17-19 февраля, перенесен на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом."Правительством принято решение о переносе Российского инвестиционного форума с февраля на более поздний срок. Мы вернемся к этому вопросу, когда эпидемиологическая обстановка улучшится", - сказал Мишустин.
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сочи, общество, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:09 18.01.2022 (обновлено: 14:48 18.01.2022)
 
Российский инвестиционный форум в Сочи перенесли из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи, запланированный на февраль, перенесли

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосетители на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Посетители на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетители на Российском инвестиционном форуме в Сочи
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российский инвестиционный форум, запланированный в Сочи на 17-19 февраля, перенесен на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
"Правительством принято решение о переносе Российского инвестиционного форума с февраля на более поздний срок. Мы вернемся к этому вопросу, когда эпидемиологическая обстановка улучшится", - сказал Мишустин.
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Распространение коронавирусаСочиОбществоМихаил МишустинЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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