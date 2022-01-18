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Российский инвестиционный форум в Сочи перенесли из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи перенесли из-за коронавируса - РИА Новости, 18.01.2022

Российский инвестиционный форум в Сочи перенесли из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум, запланированный в Сочи на 17-19 февраля, перенесен на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации, сообщил... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:09

2022-01-18T14:09

2022-01-18T14:48

распространение коронавируса

сочи

общество

михаил мишустин

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российский инвестиционный форум, запланированный в Сочи на 17-19 февраля, перенесен на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом."Правительством принято решение о переносе Российского инвестиционного форума с февраля на более поздний срок. Мы вернемся к этому вопросу, когда эпидемиологическая обстановка улучшится", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220113/omikron-1767683194.html

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2022

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