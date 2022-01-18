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Бербок обсудила в Киеве и Москве перезапуск "нормандского формата"

Бербок обсудила в Киеве и Москве перезапуск "нормандского формата" - РИА Новости, 18.01.2022

Бербок обсудила в Киеве и Москве перезапуск "нормандского формата"

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок по итогам переговоров в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявила, что в ходе поездки на Украину и в Россию... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:58

2022-01-18T14:58

2022-01-18T15:18

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

германия

"нормандская четверка"

россия

анналена бербок

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок по итогам переговоров в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявила, что в ходе поездки на Украину и в Россию обсудила, как перезапустить "нормандский процесс". В понедельник Бербок посетила Украину. "Вчера я была в Киеве, сегодня в Москве, и мы еще продолжим наши дискуссии именно в духе того, как вернуться в рамках "нормандского формата" снова за стол переговоров", - сказала министр по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Важно снова наполнить конкретным содержанием "нормандский процесс", чтобы снова продвинуться по линии имплементации минских договоренностей. Это был бы вклад в укрепление безопасности в Европе и укрепление безопасности для всех нас. Вчера в Киеве и сегодня здесь, в Москве, я обсуждала эти шаги. Мы взвешивали взаимные предложения и обсуждали, как на всех уровнях вновь запустить этот процесс", - подчеркнула она."Мы, министры иностранных дел, и это предварительный итог наших переговоров, сделаем все для того, чтобы как можно скорее начать шаги в этом направлении (проведения встречи "нормандского формата")", - добавила Бербок.Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в Контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.При этом Киев настаивает на необходимости провести встречу "нормандского формата", однако в Москве считают, что встреча ради встречи не нужна и Украина сначала должна выполнить решения последнего саммита, который прошел в декабре 2019 года.

https://ria.ru/20220117/ukraina-1768238265.html

https://ria.ru/20220112/donbass-1767484790.html

https://ria.ru/20220113/sholts-1767735077.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, германия, "нормандская четверка", россия, анналена бербок