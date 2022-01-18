14:58 18.01.2022 (обновлено: 15:18 18.01.2022)
Бербок обсудила в Киеве и Москве перезапуск "нормандского формата"
Глава МИД ФРГ Бербок обсудила в Киеве и Москве перезапуск "нормандского формата"
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок по итогам переговоров в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявила, что в ходе поездки на Украину и в Россию обсудила, как перезапустить "нормандский процесс".
В понедельник Бербок посетила Украину. "Вчера я была в Киеве, сегодня в Москве, и мы еще продолжим наши дискуссии именно в духе того, как вернуться в рамках "нормандского формата" снова за стол переговоров", - сказала министр по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Важно снова наполнить конкретным содержанием "нормандский процесс", чтобы снова продвинуться по линии имплементации минских договоренностей. Это был бы вклад в укрепление безопасности в Европе и укрепление безопасности для всех нас. Вчера в Киеве и сегодня здесь, в Москве, я обсуждала эти шаги. Мы взвешивали взаимные предложения и обсуждали, как на всех уровнях вновь запустить этот процесс", - подчеркнула она.
"Мы, министры иностранных дел, и это предварительный итог наших переговоров, сделаем все для того, чтобы как можно скорее начать шаги в этом направлении (проведения встречи "нормандского формата")", - добавила Бербок.
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Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в Контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.
При этом Киев настаивает на необходимости провести встречу "нормандского формата", однако в Москве считают, что встреча ради встречи не нужна и Украина сначала должна выполнить решения последнего саммита, который прошел в декабре 2019 года.