https://ria.ru/20220118/fas-1768340578.html
ФАС согласовала цену на российское противоопухолевое лекарство "Кабатэкс"
ФАС согласовала цену на российское противоопухолевое лекарство "Кабатэкс" - РИА Новости, 18.01.2022
ФАС согласовала цену на российское противоопухолевое лекарство "Кабатэкс"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на отечественное противоопухолевое лекарство "Кабатэкс", она будет на 40% ниже стоимости... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T12:16
2022-01-18T12:16
2022-01-18T12:16
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
здоровье - общество
евразийский экономический союз
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на отечественное противоопухолевое лекарство "Кабатэкс", она будет на 40% ниже стоимости референтного препарата "Джевтана", сообщает ведомство."ФАС России согласовала цену на противоопухолевое лекарственное средство "Кабатэкс"... Цена на "Кабатэкс" рассчитана с учетом преференциального понижающего коэффициента и установлена на 40% ниже стоимости референтного препарата "Джевтана". Это поможет существенно сэкономить средства при осуществлении государственных закупок для лечения пациентов в медучреждениях", - говорится в сообщении.Отмечается, что если производитель из Евразийского экономического союза выпустит второе воспроизведенное лекарство, то цена на "Кабатэкс" будет снижена на 50% от цены на "Джевтану"."Кабатэкс" - первый российский препарат, произведенный в рамках международного непатентованного наименования "Кабазитаксел". Компания-производитель - "Фармасинтез-Норд".
https://ria.ru/20211220/dieta-1764116902.html
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), здоровье - общество, евразийский экономический союз, россия
ФАС согласовала цену на российское противоопухолевое лекарство "Кабатэкс"
ФАС согласовала цену на российское противоопухолевое лекарство "Кабатэкс"