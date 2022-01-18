https://ria.ru/20220118/fas-1768340578.html

ФАС согласовала цену на российское противоопухолевое лекарство "Кабатэкс"

ФАС согласовала цену на российское противоопухолевое лекарство "Кабатэкс" - РИА Новости, 18.01.2022

ФАС согласовала цену на российское противоопухолевое лекарство "Кабатэкс"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на отечественное противоопухолевое лекарство "Кабатэкс", она будет на 40% ниже стоимости... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T12:16

2022-01-18T12:16

2022-01-18T12:16

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

здоровье - общество

евразийский экономический союз

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/73/1532837341_0:0:2665:1499_1920x0_80_0_0_074139e58590a1f60e149f2883902888.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на отечественное противоопухолевое лекарство "Кабатэкс", она будет на 40% ниже стоимости референтного препарата "Джевтана", сообщает ведомство."ФАС России согласовала цену на противоопухолевое лекарственное средство "Кабатэкс"... Цена на "Кабатэкс" рассчитана с учетом преференциального понижающего коэффициента и установлена на 40% ниже стоимости референтного препарата "Джевтана". Это поможет существенно сэкономить средства при осуществлении государственных закупок для лечения пациентов в медучреждениях", - говорится в сообщении.Отмечается, что если производитель из Евразийского экономического союза выпустит второе воспроизведенное лекарство, то цена на "Кабатэкс" будет снижена на 50% от цены на "Джевтану"."Кабатэкс" - первый российский препарат, произведенный в рамках международного непатентованного наименования "Кабазитаксел". Компания-производитель - "Фармасинтез-Норд".

https://ria.ru/20211220/dieta-1764116902.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная антимонопольная служба (фас россии), здоровье - общество, евразийский экономический союз, россия