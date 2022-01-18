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ФАС согласовала цену на российское противоопухолевое лекарство "Кабатэкс"
ФАС согласовала цену на российское противоопухолевое лекарство "Кабатэкс" - РИА Новости, 18.01.2022
ФАС согласовала цену на российское противоопухолевое лекарство "Кабатэкс"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на отечественное противоопухолевое лекарство "Кабатэкс", она будет на 40% ниже стоимости... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T12:16
2022-01-18T12:16
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
здоровье - общество
евразийский экономический союз
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на отечественное противоопухолевое лекарство "Кабатэкс", она будет на 40% ниже стоимости референтного препарата "Джевтана", сообщает ведомство."ФАС России согласовала цену на противоопухолевое лекарственное средство "Кабатэкс"... Цена на "Кабатэкс" рассчитана с учетом преференциального понижающего коэффициента и установлена на 40% ниже стоимости референтного препарата "Джевтана". Это поможет существенно сэкономить средства при осуществлении государственных закупок для лечения пациентов в медучреждениях", - говорится в сообщении.Отмечается, что если производитель из Евразийского экономического союза выпустит второе воспроизведенное лекарство, то цена на "Кабатэкс" будет снижена на 50% от цены на "Джевтану"."Кабатэкс" - первый российский препарат, произведенный в рамках международного непатентованного наименования "Кабазитаксел". Компания-производитель - "Фармасинтез-Норд".
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), здоровье - общество, евразийский экономический союз, россия
12:16 18.01.2022
 
ФАС согласовала цену на российское противоопухолевое лекарство "Кабатэкс"

ФАС согласовала цену на российское противоопухолевое лекарство "Кабатэкс"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкФедеральная антимонопольная служба России
Федеральная антимонопольная служба России - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Федеральная антимонопольная служба России
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на отечественное противоопухолевое лекарство "Кабатэкс", она будет на 40% ниже стоимости референтного препарата "Джевтана", сообщает ведомство.
"ФАС России согласовала цену на противоопухолевое лекарственное средство "Кабатэкс"... Цена на "Кабатэкс" рассчитана с учетом преференциального понижающего коэффициента и установлена на 40% ниже стоимости референтного препарата "Джевтана". Это поможет существенно сэкономить средства при осуществлении государственных закупок для лечения пациентов в медучреждениях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что если производитель из Евразийского экономического союза выпустит второе воспроизведенное лекарство, то цена на "Кабатэкс" будет снижена на 50% от цены на "Джевтану".
"Кабатэкс" - первый российский препарат, произведенный в рамках международного непатентованного наименования "Кабазитаксел". Компания-производитель - "Фармасинтез-Норд".
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