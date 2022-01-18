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Meta объяснила блокировку страницы делегации России на переговорах в Вене
Meta объяснила блокировку страницы делегации России на переговорах в Вене - РИА Новости, 18.01.2022
Meta объяснила блокировку страницы делегации России на переговорах в Вене
Доступ к странице в Facebook российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями ограничили по ошибке,... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:34
2022-01-18T18:04
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ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Доступ к странице в Facebook российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями ограничили по ошибке, сообщила РИА Новости представитель компании Meta.Компания принесла извинения пользователям за "любые неудобства, которые могли быть вызваны этими действиями".Ранее стало известно, что администрация соцсети ограничила доступ к официальной странице делегации, созданной МИД России за якобы публикацию запрещенного контента. Роскомнадзор направил компании Meta требование снять блокировку.На прошлой неделе прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — на площадке ОБСЕ.Главной темой дискуссий стали проекты договоров с США и НАТО, которые в конце прошлого года Вашингтону и его союзникам направила российская сторона. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и отказе НАТО от расширения на восток.Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.
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в мире, вена, facebook, россия, технологии, meta (метавселенная)
17:34 18.01.2022 (обновлено: 18:04 18.01.2022)
 
Meta объяснила блокировку страницы делегации России на переговорах в Вене

Meta извинилась за ошибочную блокировку в Facebook страницы российской делегации в Вене

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Facebook
Логотип социальной сети Facebook - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Доступ к странице в Facebook российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями ограничили по ошибке, сообщила РИА Новости представитель компании Meta.

"Эта страница была ошибочно заблокирована нашими автоматизированными инструментами и уже восстановлена", — сказала она.

Компания принесла извинения пользователям за "любые неудобства, которые могли быть вызваны этими действиями".
Ранее стало известно, что администрация соцсети ограничила доступ к официальной странице делегации, созданной МИД России за якобы публикацию запрещенного контента. Роскомнадзор направил компании Meta требование снять блокировку.
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На прошлой неделе прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — на площадке ОБСЕ.
Главной темой дискуссий стали проекты договоров с США и НАТО, которые в конце прошлого года Вашингтону и его союзникам направила российская сторона. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и отказе НАТО от расширения на восток.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.
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