https://ria.ru/20220118/evakuatsiya-1768356971.html
В Кремле прокомментировали сообщения об эвакуации дипломатов из Киева
В Кремле прокомментировали сообщения об эвакуации дипломатов из Киева - РИА Новости, 18.01.2022
В Кремле прокомментировали сообщения об эвакуации дипломатов из Киева
В Кремле не стали комментировать сообщения о том, что Россия якобы собирается эвакуировать дипломатов из Украины, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T13:28
2022-01-18T13:28
2022-01-18T13:34
в мире
украина
дмитрий песков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Кремле не стали комментировать сообщения о том, что Россия якобы собирается эвакуировать дипломатов из Украины, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на эту тему уже высказался МИД РФ и добавить к этому нечего."МИД же уже все сказал", - заявил Песков журналистам. На уточняющий вопрос, есть ли Кремлю что добавить к этому, Песков ответил отрицательно. "Нет", - сказал он. В МИД РФ ранее сообщили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме.Ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины сообщила, что Россия собирается эвакуировать дипломатов из Украины. Как утверждает газета, дипломатам в двух российских консульствах на Украине якобы было приказано подготовиться к выезду из страны. Издание также сообщило, что 5 января 18 человек, в основном, дети и жены российских дипломатов, якобы сели в автобусы, следующие в Россию, в течение следующих нескольких дней за ними якобы последовали еще около 30 человек из Киева и консульства во Львове. При этом не уточнялось, сколько среди них было дипломатов.
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в мире, украина, дмитрий песков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
13:28 18.01.2022 (обновлено: 13:34 18.01.2022)
В Кремле прокомментировали сообщения об эвакуации дипломатов из Киева
Пресс-секретарь Путина Песков: МИД уже сказал все об эвакуации дипломатов из Киева