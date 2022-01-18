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Премьер Эстонии обвинила Россию в росте цен на электроэнергию в Европе
Премьер Эстонии обвинила Россию в росте цен на электроэнергию в Европе - РИА Новости, 18.01.2022
Премьер Эстонии обвинила Россию в росте цен на электроэнергию в Европе
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия виновата в росте цен на электроэнергию в Европе. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T19:58
2022-01-18T19:58
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 янв - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия виновата в росте цен на электроэнергию в Европе.По словам Каллас, высокие цены на электричество вызывают беспокойство у всех, люди шокированы счетами, поэтому необходимо разобраться в причинах повышения цен, чтобы найти пути решения."Большая часть Европы в качестве источника энергетики использует именно природный газ. В то же время Россия существенно сократила поставки газа в Европу. В результате оптовая цена на природный газ выросла в четыре раза или на 400%. Если бы Россия увеличила поставки газа на 20%, то цена упала бы вдвое", — заявила премьер, выступая во вторник перед депутатами парламента.Каллас добавила, что дефицит электроэнергии в Европе возник также и из-за сокращения производственных мощностей, закрытия старых электростанций, дороговизны строительства новых, высоких цен квот на выбросы CO2 и других причин.Премьер считает, что важное значение для решения проблем имеет переход на "зеленые технологии". "В настоящее время власти Эстонии рассматривают предложения о материковых и морских зонах, где можно установить оборудование ветряной энергии, правительство ускорило анализ возможности строительства в стране атомной электростанции",- сообщила она.Каллас также сказала, что необходимо быстро решить и проблему подключения мощностей возобновляемой энергии к сети. "Чтобы получать в Эстонии более дешевую электроэнергию из северных стран, к 2030 году планируется установить третье соединение между Эстонией и Финляндией, то есть морской кабель Estlink 3", - сказала она.
https://ria.ru/20220105/gaz-1766597298.html
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в мире, финляндия, эстония, россия
19:58 18.01.2022
 
Премьер Эстонии обвинила Россию в росте цен на электроэнергию в Европе

Премьер Эстонии Каллас: в росте цен на электроэнергию в Европе виновата Россия

© AP Photo / Christophe EnaПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / Christophe Ena
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 янв - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия виновата в росте цен на электроэнергию в Европе.
По словам Каллас, высокие цены на электричество вызывают беспокойство у всех, люди шокированы счетами, поэтому необходимо разобраться в причинах повышения цен, чтобы найти пути решения.
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"Большая часть Европы в качестве источника энергетики использует именно природный газ. В то же время Россия существенно сократила поставки газа в Европу. В результате оптовая цена на природный газ выросла в четыре раза или на 400%. Если бы Россия увеличила поставки газа на 20%, то цена упала бы вдвое", — заявила премьер, выступая во вторник перед депутатами парламента.
Каллас добавила, что дефицит электроэнергии в Европе возник также и из-за сокращения производственных мощностей, закрытия старых электростанций, дороговизны строительства новых, высоких цен квот на выбросы CO2 и других причин.
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Премьер считает, что важное значение для решения проблем имеет переход на "зеленые технологии". "В настоящее время власти Эстонии рассматривают предложения о материковых и морских зонах, где можно установить оборудование ветряной энергии, правительство ускорило анализ возможности строительства в стране атомной электростанции",- сообщила она.
Каллас также сказала, что необходимо быстро решить и проблему подключения мощностей возобновляемой энергии к сети. "Чтобы получать в Эстонии более дешевую электроэнергию из северных стран, к 2030 году планируется установить третье соединение между Эстонией и Финляндией, то есть морской кабель Estlink 3", - сказала она.
 
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