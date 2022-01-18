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https://ria.ru/20220118/elektroenergiya-1768304385.html
СМИ узнали о предложениях главы "Роснефти" по реформе энергорынка
СМИ узнали о предложениях главы "Роснефти" по реформе энергорынка - РИА Новости, 18.01.2022
СМИ узнали о предложениях главы "Роснефти" по реформе энергорынка
Глава "Роснефти" Игорь Сечин предложил провести реформу энергорынка для сдерживания роста цен на электроэнергию для промышленности в РФ, пишет газета... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T08:58
2022-01-18T08:58
экономика
игорь сечин
владимир путин
роснефть
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин предложил провести реформу энергорынка для сдерживания роста цен на электроэнергию для промышленности в РФ, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо Сечина президенту России Владимиру Путину.Среди инициатив - снижение платежа за мощность для простаивающих станций, исключение возможных манипуляций ценами со стороны генерирующих компаний, а также введение тарифов на электроэнергию АЭС, которые сейчас продают ее по цене, сформированной тепловыми энергоблоками с более высокими топливными затратами.По мнению Сечина, последние пять лет баланс экономических интересов на энергорынке нарушен в пользу производителей энергии и сетевых компаний, пишет газета со ссылкой на письмо. Цены на электроэнергию растут быстрее инфляции вопреки поручению президента, подчеркивает автор письма.Сечин предлагает усилить контроль за деятельностью участников рынка со стороны ФАС, не допустить введения новых надбавок к цене на мощность, ввести дифференциацию оплаты мощности в зависимости от загрузки станций. Также он пишет об изменении правил торгов на рынке на сутки вперед (РСВ), чтобы "прекратить практику реализации поставщиками ценовых стратегий, связанных со снижением конкуренции". В частности, речь идет об отмене "механизма 1,5 Руст", который позволяет генераторам на РСВ сначала заявить низкие цены и большой объем мощности, а затем изменить заявки.Также предлагается новая идея - введение тарифного регулирования цен на электроэнергию АЭС "Росэнергоатома" (РЭА, входит в "Росатом"). Сейчас 11 АЭС на 29,5 ГВт продают электроэнергию на РСВ в режиме "ценопринимания", то есть получают ту цену, которая формируется за счет ТЭС. Регулирование цен "позволит исключить получение экономически необоснованной прибыли со стороны РЭА за счет реализации электроэнергии по ценам, формируемым тепловыми станциями с низким уровнем топливной эффективности либо высоким уровнем цен на органическое топливо", отмечается в письме.В 2020 году РЭА заработал на РСВ 212 миллиардов рублей, причем расходы на ядерное топливо, которые формально должны покрываться регулируемым тарифом, составили 62 миллиарда рублей, говорит Владимир Скляр из "ВТБ Капитала". Перевод АЭС на тариф может снизить платеж рынка примерно на 150 миллиардов рублей в год (около 3,5% конечной цены), подсчитал аналитик. В свою очередь в РЭА газете заявили, что у регуляторов "уже достаточно механизмов для регулирования выручки концерна"."Действующая модель рынка не допускает неконтролируемого роста цен для различных категорий потребителей, но вместе с тем считаем целесообразным продолжать работу по совершенствованию ряда механизмов оптового рынка электрической энергии и мощности с учетом складывающейся практики", - прокомментировали в Минэнерго РФ."Президент расписал письмо на своего помощника Максима Орешкина, поручив "рассмотреть и доложить", - пишет издание.
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экономика, игорь сечин, владимир путин, роснефть, россия
08:58 18.01.2022
 
СМИ узнали о предложениях главы "Роснефти" по реформе энергорынка

"Ъ": Сечин предложил реформу для сдерживания цен на электроэнергию для промышленности

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДиректор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин
Директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин предложил провести реформу энергорынка для сдерживания роста цен на электроэнергию для промышленности в РФ, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо Сечина президенту России Владимиру Путину.
Среди инициатив - снижение платежа за мощность для простаивающих станций, исключение возможных манипуляций ценами со стороны генерирующих компаний, а также введение тарифов на электроэнергию АЭС, которые сейчас продают ее по цене, сформированной тепловыми энергоблоками с более высокими топливными затратами.
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По мнению Сечина, последние пять лет баланс экономических интересов на энергорынке нарушен в пользу производителей энергии и сетевых компаний, пишет газета со ссылкой на письмо. Цены на электроэнергию растут быстрее инфляции вопреки поручению президента, подчеркивает автор письма.
Сечин предлагает усилить контроль за деятельностью участников рынка со стороны ФАС, не допустить введения новых надбавок к цене на мощность, ввести дифференциацию оплаты мощности в зависимости от загрузки станций. Также он пишет об изменении правил торгов на рынке на сутки вперед (РСВ), чтобы "прекратить практику реализации поставщиками ценовых стратегий, связанных со снижением конкуренции". В частности, речь идет об отмене "механизма 1,5 Руст", который позволяет генераторам на РСВ сначала заявить низкие цены и большой объем мощности, а затем изменить заявки.
Также предлагается новая идея - введение тарифного регулирования цен на электроэнергию АЭС "Росэнергоатома" (РЭА, входит в "Росатом"). Сейчас 11 АЭС на 29,5 ГВт продают электроэнергию на РСВ в режиме "ценопринимания", то есть получают ту цену, которая формируется за счет ТЭС. Регулирование цен "позволит исключить получение экономически необоснованной прибыли со стороны РЭА за счет реализации электроэнергии по ценам, формируемым тепловыми станциями с низким уровнем топливной эффективности либо высоким уровнем цен на органическое топливо", отмечается в письме.
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В 2020 году РЭА заработал на РСВ 212 миллиардов рублей, причем расходы на ядерное топливо, которые формально должны покрываться регулируемым тарифом, составили 62 миллиарда рублей, говорит Владимир Скляр из "ВТБ Капитала". Перевод АЭС на тариф может снизить платеж рынка примерно на 150 миллиардов рублей в год (около 3,5% конечной цены), подсчитал аналитик. В свою очередь в РЭА газете заявили, что у регуляторов "уже достаточно механизмов для регулирования выручки концерна".
"Действующая модель рынка не допускает неконтролируемого роста цен для различных категорий потребителей, но вместе с тем считаем целесообразным продолжать работу по совершенствованию ряда механизмов оптового рынка электрической энергии и мощности с учетом складывающейся практики", - прокомментировали в Минэнерго РФ.
"Президент расписал письмо на своего помощника Максима Орешкина, поручив "рассмотреть и доложить", - пишет издание.
 
ЭкономикаИгорь СечинВладимир ПутинРоснефтьРоссия
 
 
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