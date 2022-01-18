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Липецкая область
https://ria.ru/20220118/ekspress-testy-1768375731.html
Власти Липецкой области закупили партию экспресс-тестов по COVID-19
Власти Липецкой области закупили партию экспресс-тестов по COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2022
Власти Липецкой области закупили партию экспресс-тестов по COVID-19
Власти Липецкой области закупили 102 тысячи экспресс-тестов для оперативного выявления у пациентов вируса COVID-19, из областного бюджета на эти цели были... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:30
2022-01-18T14:30
липецкая область
здоровье - общество
игорь артамонов
коронавирус в россии
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ЛИПЕЦК, 18 янв – РИА Новости. Власти Липецкой области закупили 102 тысячи экспресс-тестов для оперативного выявления у пациентов вируса COVID-19, из областного бюджета на эти цели были выделены 22,5 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он напомнил, что в настоящее время для выявления новой коронавирусной инфекции методом ПЦР в области работаю 10 лабораторий. Их суточная мощность составляет 3,6 тысяч исследований в сутки.Кроме этого, разработан план оперативного развёртывания инфекционных госпиталей с общим количеством порядка 4 тысяч коек. В том числе предусмотрено увеличение коечного фонда для детей. В медучреждениях проводится оценка потребности в кислороде с учётом различных сценариев развития ситуации, обновляются запасы кислорода, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты."Мы научились оперативно решать сложные вопросы, с которыми пришлось столкнуться в пандемию. Регион не испытывает недостатка в препаратах и кислороде, в минувшем году было закуплено новое оборудование для инфекционных госпиталей", – отметил Артамонов.Он также добавил, что в Липецкой области случаи инфицирования омикроном пока не выявлены. Однократно от коронавируса привито 706,5 тысячи человек. По состоянию на17 января 2022 года свободно более 44% коечного фонда. Тем не менее, власти региона активно готовятся к очередной волне заболеваний. Помимо технического оснащения медучреждений к приему больных коронавирусом, ведется кадровое усиление участковой и педиатрической служб, а также скорой медицинской помощи, привлекаются волонтёры, дополнительный автотранспорт. Организована работа горячей линии по вопросам профилактики и лечения COVID-19 и Единой региональной диспетчерской службы, через которую можно записаться на амбулаторный приём, вакцинацию, можно вызвать врача на дом, узнать о наличии препаратов в государственных аптеках.
https://ria.ru/20220113/meduchrezhdeniya-1767650277.html
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здоровье - общество, игорь артамонов, коронавирус в россии
14:30 18.01.2022
 

Власти Липецкой области закупили партию экспресс-тестов по COVID-19

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 18 янв – РИА Новости. Власти Липецкой области закупили 102 тысячи экспресс-тестов для оперативного выявления у пациентов вируса COVID-19, из областного бюджета на эти цели были выделены 22,5 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он напомнил, что в настоящее время для выявления новой коронавирусной инфекции методом ПЦР в области работаю 10 лабораторий. Их суточная мощность составляет 3,6 тысяч исследований в сутки.
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Кроме этого, разработан план оперативного развёртывания инфекционных госпиталей с общим количеством порядка 4 тысяч коек. В том числе предусмотрено увеличение коечного фонда для детей. В медучреждениях проводится оценка потребности в кислороде с учётом различных сценариев развития ситуации, обновляются запасы кислорода, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты.
"Мы научились оперативно решать сложные вопросы, с которыми пришлось столкнуться в пандемию. Регион не испытывает недостатка в препаратах и кислороде, в минувшем году было закуплено новое оборудование для инфекционных госпиталей", – отметил Артамонов.
Он также добавил, что в Липецкой области случаи инфицирования омикроном пока не выявлены. Однократно от коронавируса привито 706,5 тысячи человек. По состоянию на
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17 января 2022 года свободно более 44% коечного фонда. Тем не менее, власти региона активно готовятся к очередной волне заболеваний. Помимо технического оснащения медучреждений к приему больных коронавирусом, ведется кадровое усиление участковой и педиатрической служб, а также скорой медицинской помощи, привлекаются волонтёры, дополнительный автотранспорт. Организована работа горячей линии по вопросам профилактики и лечения COVID-19 и Единой региональной диспетчерской службы, через которую можно записаться на амбулаторный приём, вакцинацию, можно вызвать врача на дом, узнать о наличии препаратов в государственных аптеках.
 
Липецкая областьЗдоровье - ОбществоИгорь АртамоновКоронавирус в России
 
 
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