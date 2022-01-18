https://ria.ru/20220118/ekspress-testy-1768375731.html

Власти Липецкой области закупили партию экспресс-тестов по COVID-19

Власти Липецкой области закупили партию экспресс-тестов по COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2022

Власти Липецкой области закупили партию экспресс-тестов по COVID-19

Власти Липецкой области закупили 102 тысячи экспресс-тестов для оперативного выявления у пациентов вируса COVID-19, из областного бюджета на эти цели были... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:30

2022-01-18T14:30

2022-01-18T14:30

липецкая область

здоровье - общество

игорь артамонов

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752964294_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c86fd18a980d23e42ddfb86b46aae814.jpg

ЛИПЕЦК, 18 янв – РИА Новости. Власти Липецкой области закупили 102 тысячи экспресс-тестов для оперативного выявления у пациентов вируса COVID-19, из областного бюджета на эти цели были выделены 22,5 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он напомнил, что в настоящее время для выявления новой коронавирусной инфекции методом ПЦР в области работаю 10 лабораторий. Их суточная мощность составляет 3,6 тысяч исследований в сутки.Кроме этого, разработан план оперативного развёртывания инфекционных госпиталей с общим количеством порядка 4 тысяч коек. В том числе предусмотрено увеличение коечного фонда для детей. В медучреждениях проводится оценка потребности в кислороде с учётом различных сценариев развития ситуации, обновляются запасы кислорода, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты."Мы научились оперативно решать сложные вопросы, с которыми пришлось столкнуться в пандемию. Регион не испытывает недостатка в препаратах и кислороде, в минувшем году было закуплено новое оборудование для инфекционных госпиталей", – отметил Артамонов.Он также добавил, что в Липецкой области случаи инфицирования омикроном пока не выявлены. Однократно от коронавируса привито 706,5 тысячи человек. По состоянию на17 января 2022 года свободно более 44% коечного фонда. Тем не менее, власти региона активно готовятся к очередной волне заболеваний. Помимо технического оснащения медучреждений к приему больных коронавирусом, ведется кадровое усиление участковой и педиатрической служб, а также скорой медицинской помощи, привлекаются волонтёры, дополнительный автотранспорт. Организована работа горячей линии по вопросам профилактики и лечения COVID-19 и Единой региональной диспетчерской службы, через которую можно записаться на амбулаторный приём, вакцинацию, можно вызвать врача на дом, узнать о наличии препаратов в государственных аптеках.

https://ria.ru/20220113/meduchrezhdeniya-1767650277.html

https://ria.ru/20220111/remont-1767343483.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, игорь артамонов, коронавирус в россии