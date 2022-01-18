"Газпром нефть" заправила первый грузовой самолет зеленым авиатопливом
"Газпром нефть" заправила первый грузовой самолет экологичным авиатопливом
Самолет в небе
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "Газпром нефть" заправила первый коммерческий грузовой самолет экологичным авиатопливом SAF, это был рейс "Уральских авиалиний" из Амстердама, сообщила пресс-служба нефтяной компании.
SAF (sustainable aviation fuel) - авиационное топливо с низким "углеродным следом" (выбросами парниковых газов в атмосферу Земли), произведенное на основе растительного сырья, оно же зеленое авиатопливо. Применение SAF позволяет сократить до 80% выбросов парниковых газов по сравнению с обычным топливом.
"Газпромнефть-Аэро" – оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" – организовала первую заправку грузового рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" топливом с минимальным углеродным следом. Доля SAF в топливной смеси превысила 35%, что позволило сократить выбросы CO2 авиарейса на треть", - сообщили в компании.
В ее пресс-службе уточнили РИА Новости, что это была первая заправка компанией грузового рейса сертифицированным зеленым авиатопливом - производства финской Neste.
Рейс "Уральских авиалиний" на зеленом топливе состоялся из международного аэропорта Амстердама, грузовой самолет выполнил транспортировку медицинских препаратов и тестов на COVID-19. Как уточнили в "Газпром нефти", в рамках программы сотрудничества с авиаперевозчиком запланировано дальнейшее применение зеленого топлива для обслуживания коммерческих рейсов в аэропортах Европы.
"Газпром нефть" совместно с Airbus, авиакомпаниями "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7 Group, "Волга-Днепр" и российским НИИ гражданской авиации в 2021 году создали "Евразийский SAF-альянс" для разработки, сертификации и производства в России зеленого топлива.
14 декабря 2021, 15:19Росприроднадзор призвал ввести в школах курс по экологии