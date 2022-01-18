https://ria.ru/20220118/ekologiya-1768350920.html

"Газпром нефть" заправила первый грузовой самолет зеленым авиатопливом

"Газпром нефть" заправила первый грузовой самолет зеленым авиатопливом - РИА Новости, 18.01.2022

"Газпром нефть" заправила первый грузовой самолет зеленым авиатопливом

"Газпром нефть" заправила первый коммерческий грузовой самолет экологичным авиатопливом SAF, это был рейс "Уральских авиалиний" из Амстердама, сообщила... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T13:07

2022-01-18T13:07

2022-01-18T13:07

экономика

амстердам

европа

уральские авиалинии

газпром нефть

аэрофлот

россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "Газпром нефть" заправила первый коммерческий грузовой самолет экологичным авиатопливом SAF, это был рейс "Уральских авиалиний" из Амстердама, сообщила пресс-служба нефтяной компании.SAF (sustainable aviation fuel) - авиационное топливо с низким "углеродным следом" (выбросами парниковых газов в атмосферу Земли), произведенное на основе растительного сырья, оно же зеленое авиатопливо. Применение SAF позволяет сократить до 80% выбросов парниковых газов по сравнению с обычным топливом."Газпромнефть-Аэро" – оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" – организовала первую заправку грузового рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" топливом с минимальным углеродным следом. Доля SAF в топливной смеси превысила 35%, что позволило сократить выбросы CO2 авиарейса на треть", - сообщили в компании.В ее пресс-службе уточнили РИА Новости, что это была первая заправка компанией грузового рейса сертифицированным зеленым авиатопливом - производства финской Neste.Рейс "Уральских авиалиний" на зеленом топливе состоялся из международного аэропорта Амстердама, грузовой самолет выполнил транспортировку медицинских препаратов и тестов на COVID-19. Как уточнили в "Газпром нефти", в рамках программы сотрудничества с авиаперевозчиком запланировано дальнейшее применение зеленого топлива для обслуживания коммерческих рейсов в аэропортах Европы."Газпром нефть" совместно с Airbus, авиакомпаниями "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7 Group, "Волга-Днепр" и российским НИИ гражданской авиации в 2021 году создали "Евразийский SAF-альянс" для разработки, сертификации и производства в России зеленого топлива.

https://ria.ru/20211214/ekologiya-1763668208.html

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экономика, амстердам, европа, уральские авиалинии, газпром нефть, аэрофлот, россия