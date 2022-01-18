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Исполнитель главной роли в "Курьере" госпитализирован

СМИ сообщили о госпитализации звезды "Курьера" Дунаевского - РИА Новости, 18.01.2022

Исполнитель главной роли в "Курьере" госпитализирован

Актер Федор Дунаевский попал в больницу, сообщил неназванный источник Пятому каналу. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T22:29

2022-01-18T22:29

2022-01-18T22:31

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федор дунаевский

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Актер Федор Дунаевский попал в больницу, сообщил неназванный источник Пятому каналу.По данным собеседника телеканала, артисту понадобилась помощь медиков после неудачного падения и удара головой. Официального подтверждения этой информации пока нет.Федор Дунаевский известен советскому и российскому зрителю, прежде всего, как исполнитель главной роли в фильме "Курьер" Карена Шахназарова. Помимо этого, в числе его работ роли в картинах Эльдара Рязанова "Дорогая Елена Сергеевна" и "Небеса обетованные".

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2022

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происшествия, звезды, знаменитости, россия, кино, федор дунаевский