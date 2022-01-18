Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220118/dunaevskiy-1768464568.html
Исполнитель главной роли в "Курьере" госпитализирован
СМИ сообщили о госпитализации звезды "Курьера" Дунаевского - РИА Новости, 18.01.2022
Исполнитель главной роли в "Курьере" госпитализирован
Актер Федор Дунаевский попал в больницу, сообщил неназванный источник Пятому каналу. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T22:29
2022-01-18T22:31
культура
происшествия
звезды
знаменитости
россия
кино
федор дунаевский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/27/967542724_0:0:1968:1108_1920x0_80_0_0_e9c8cc4e13582b676d98de64b1e613aa.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Актер Федор Дунаевский попал в больницу, сообщил неназванный источник Пятому каналу.По данным собеседника телеканала, артисту понадобилась помощь медиков после неудачного падения и удара головой. Официального подтверждения этой информации пока нет.Федор Дунаевский известен советскому и российскому зрителю, прежде всего, как исполнитель главной роли в фильме "Курьер" Карена Шахназарова. Помимо этого, в числе его работ роли в картинах Эльдара Рязанова "Дорогая Елена Сергеевна" и "Небеса обетованные".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/27/967542724_0:0:1968:1476_1920x0_80_0_0_8b963eabe9e515aecc46e122c2deb8f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, звезды, знаменитости, россия, кино, федор дунаевский
22:29 18.01.2022 (обновлено: 22:31 18.01.2022)
 
СМИ сообщили о госпитализации звезды "Курьера" Дунаевского

Пятый канал: исполнитель главной роли в фильме "Курьер" Дунаевский попал в больницу

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкФедор Дунаевский в фильме "Курьер"
Федор Дунаевский в фильме Курьер - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Федор Дунаевский в фильме "Курьер". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Актер Федор Дунаевский попал в больницу, сообщил неназванный источник Пятому каналу.
По данным собеседника телеканала, артисту понадобилась помощь медиков после неудачного падения и удара головой. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Федор Дунаевский известен советскому и российскому зрителю, прежде всего, как исполнитель главной роли в фильме "Курьер" Карена Шахназарова. Помимо этого, в числе его работ роли в картинах Эльдара Рязанова "Дорогая Елена Сергеевна" и "Небеса обетованные".
 
КультураПроисшествиязвездыЗнаменитостиРоссиякиноФедор Дунаевский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
22:54Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
22:53Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках
22:31В США заявили, что знали о планах России эвакуировать дипломатов из Украины
22:29СМИ сообщили о госпитализации звезды "Курьера" Дунаевского
22:10Госсекретарь Казахстана призвал пресекать проявления радикальной идеологии
Лента новостейМолния
США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке ТурцииПрезидент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместнойГоссекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атакахВ США заявили, что знали о планах России эвакуировать дипломатов из УкраиныСМИ сообщили о госпитализации звезды "Курьера" ДунаевскогоГоссекретарь Казахстана призвал пресекать проявления радикальной идеологии