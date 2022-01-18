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Исполнитель главной роли в "Курьере" госпитализирован
СМИ сообщили о госпитализации звезды "Курьера" Дунаевского - РИА Новости, 18.01.2022
Исполнитель главной роли в "Курьере" госпитализирован
Актер Федор Дунаевский попал в больницу, сообщил неназванный источник Пятому каналу. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T22:29
2022-01-18T22:29
2022-01-18T22:31
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Актер Федор Дунаевский попал в больницу, сообщил неназванный источник Пятому каналу.По данным собеседника телеканала, артисту понадобилась помощь медиков после неудачного падения и удара головой. Официального подтверждения этой информации пока нет.Федор Дунаевский известен советскому и российскому зрителю, прежде всего, как исполнитель главной роли в фильме "Курьер" Карена Шахназарова. Помимо этого, в числе его работ роли в картинах Эльдара Рязанова "Дорогая Елена Сергеевна" и "Небеса обетованные".
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происшествия, звезды, знаменитости, россия, кино, федор дунаевский
22:29 18.01.2022 (обновлено: 22:31 18.01.2022)
СМИ сообщили о госпитализации звезды "Курьера" Дунаевского
Пятый канал: исполнитель главной роли в фильме "Курьер" Дунаевский попал в больницу