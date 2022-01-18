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В Красноярске грузовик врезался в автобус
В Красноярске грузовик врезался в автобус - РИА Новости, 18.01.2022
В Красноярске грузовик врезался в автобус
Девять человек, из них трое детей, пострадали при столкновении грузовика с маршрутным автобусом в Красноярске, сообщает пресс-служба краевого главка МВД. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:26
2022-01-18T17:30
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости. Девять человек, из них трое детей, пострадали при столкновении грузовика с маршрутным автобусом в Красноярске, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.По его данным, ДТП произошло в 16.30 (12.30 мск) на улице Одесская."Грузовой автомобиль, выезжая с прилегающей территории, допустил столкновение с маршрутным автобусом. По предварительным данным, в происшествии получили травмы 9 человек, трое из них несовершеннолетние – 5, 12 и 14 лет. Пострадавших осматривают медики, предварительно, у всех ушибы и ссадины", - говорится в сообщении.По словам начальника ГИБДД Красноярска Константина Колегова, из девяти пострадавших несовершеннолетних четверо.На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД.
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происшествия, красноярск
17:26 18.01.2022 (обновлено: 17:30 18.01.2022)
 
В Красноярске грузовик врезался в автобус

Грузовик врезался в автобус в Красноярске, девять человек пострадали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости. Девять человек, из них трое детей, пострадали при столкновении грузовика с маршрутным автобусом в Красноярске, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.
По его данным, ДТП произошло в 16.30 (12.30 мск) на улице Одесская.
"Грузовой автомобиль, выезжая с прилегающей территории, допустил столкновение с маршрутным автобусом. По предварительным данным, в происшествии получили травмы 9 человек, трое из них несовершеннолетние – 5, 12 и 14 лет. Пострадавших осматривают медики, предварительно, у всех ушибы и ссадины", - говорится в сообщении.
По словам начальника ГИБДД Красноярска Константина Колегова, из девяти пострадавших несовершеннолетних четверо.
На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД.
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