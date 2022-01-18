https://ria.ru/20220118/dtp-1768419268.html

В Красноярске грузовик врезался в автобус

В Красноярске грузовик врезался в автобус - РИА Новости, 18.01.2022

В Красноярске грузовик врезался в автобус

Девять человек, из них трое детей, пострадали при столкновении грузовика с маршрутным автобусом в Красноярске, сообщает пресс-служба краевого главка МВД. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T17:26

2022-01-18T17:26

2022-01-18T17:30

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости. Девять человек, из них трое детей, пострадали при столкновении грузовика с маршрутным автобусом в Красноярске, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.По его данным, ДТП произошло в 16.30 (12.30 мск) на улице Одесская."Грузовой автомобиль, выезжая с прилегающей территории, допустил столкновение с маршрутным автобусом. По предварительным данным, в происшествии получили травмы 9 человек, трое из них несовершеннолетние – 5, 12 и 14 лет. Пострадавших осматривают медики, предварительно, у всех ушибы и ссадины", - говорится в сообщении.По словам начальника ГИБДД Красноярска Константина Колегова, из девяти пострадавших несовершеннолетних четверо.На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД.

https://ria.ru/20210814/dtp-1745755115.html

красноярск

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происшествия, красноярск