https://ria.ru/20220118/dtp-1768407141.html

СМИ назвали причину ДТП с россиянами в Доминикане

СМИ назвали причину ДТП с россиянами в Доминикане - РИА Новости, 18.01.2022

СМИ назвали причину ДТП с россиянами в Доминикане

Причиной ДТП в Доминиканской Республике, в котором пострадали российские туристы, стало столкновение трех автобусов, сообщает портал Tourinews. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:37

2022-01-18T16:37

2022-01-18T16:44

доминикана

дтп с россиянами в доминикане

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Причиной ДТП в Доминиканской Республике, в котором пострадали российские туристы, стало столкновение трех автобусов, сообщает портал Tourinews.Ранее сообщалось, что в аварии погиб местный водитель, еще 15 человек пострадали. Среди пострадавших шесть россиян, в том числе ребенок.Автобус с российскими туристами направлялся на экскурсию на полуостров Саману. Во время поездки он столкнулся с двумя другими автобусами, перевозившими местных сотрудников отеля и туристической компании.Местные власти ведут расследование обстоятельств инцидента.

https://ria.ru/20220118/dtp-1768405556.html

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доминикана, дтп с россиянами в доминикане, новости - туризм