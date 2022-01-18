https://ria.ru/20220118/dtp-1768407141.html
СМИ назвали причину ДТП с россиянами в Доминикане
СМИ назвали причину ДТП с россиянами в Доминикане - РИА Новости, 18.01.2022
СМИ назвали причину ДТП с россиянами в Доминикане
Причиной ДТП в Доминиканской Республике, в котором пострадали российские туристы, стало столкновение трех автобусов, сообщает портал Tourinews. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T16:37
2022-01-18T16:37
2022-01-18T16:44
доминикана
дтп с россиянами в доминикане
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Причиной ДТП в Доминиканской Республике, в котором пострадали российские туристы, стало столкновение трех автобусов, сообщает портал Tourinews.Ранее сообщалось, что в аварии погиб местный водитель, еще 15 человек пострадали. Среди пострадавших шесть россиян, в том числе ребенок.Автобус с российскими туристами направлялся на экскурсию на полуостров Саману. Во время поездки он столкнулся с двумя другими автобусами, перевозившими местных сотрудников отеля и туристической компании.Местные власти ведут расследование обстоятельств инцидента.
https://ria.ru/20220118/dtp-1768405556.html
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РИА Новости
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доминикана, дтп с россиянами в доминикане, новости - туризм
16:37 18.01.2022 (обновлено: 16:44 18.01.2022)
СМИ назвали причину ДТП с россиянами в Доминикане
Tourinews: причиной ДТП с россиянами в Доминикане стало столкновение трех автобусов