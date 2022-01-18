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Ужасающие кадры с места ДТП с участием шести россиян в Доминикане

Опубликовано первое видео с места ДТП с участием россиян в Доминикане - РИА Новости, 18.01.2022

Ужасающие кадры с места ДТП с участием шести россиян в Доминикане

В Сети появилось первое видео с места ДТП с участием россиян в Доминикане. Его публикует телеканал RT. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:29

2022-01-18T16:29

2022-01-18T16:34

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В Сети появилось первое видео с места ДТП с участием россиян в Доминикане. Его публикует телеканал RT.На кадрах видно, что автобус туристов буквально развалился на части.По данным портала Tourinews, в результате инцидента погиб водитель транспортного средства. Шесть россиян, в том числе ребенок, пострадали. По данным страховой компании ERV, их жизням ничего не угрожает, но они получили серьезные травмы.По информации компании ANEX Tour, настоящее время четверо из них находятся в больнице в стабильном состоянии, двое – на амбулаторном лечении.Всего ранения получили пятнадцать человек.

доминикана

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происшествия, доминикана, новости - туризм, anex tour