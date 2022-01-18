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В Новгородской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
В Новгородской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 18.01.2022
В Новгородской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Легковой автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с грузовиком в Новгородской области, в результате ДТП четыре человека погибли и один пострадал, сообщает... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T10:08
2022-01-18T10:08
происшествия
новгородская область
крестецкий район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Легковой автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с грузовиком в Новгородской области, в результате ДТП четыре человека погибли и один пострадал, сообщает региональное УМВД.ДТП произошло в 02.45 на 260-м километре федеральной автодороги А-122 "А-114 - Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель" в Крестецком районе. Водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершил столкновение боковой частью автомобиля с двигающимся во встречном направлении грузовым автомобилем Renault. В автомобиле Volkswagen Polo находились пять человек (водитель и четыре пассажира)."В результате происшествия пассажиры автомобиля (молодые люди 1993 и 1997 годов рождения, женщины 1981 и 1983 годов рождения) скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи, водитель легкового автомобиля с множественными травмами доставлен в клиническую больницу № 122 города Валдай", говорится в сообщении.В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП.Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту ДТП. "Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге", – сообщило ведомство.
https://ria.ru/20220117/dtp-1768247188.html
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происшествия, новгородская область, крестецкий район
10:08 18.01.2022
 
В Новгородской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП с грузовиком в Новгородской области

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ДПС
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Легковой автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с грузовиком в Новгородской области, в результате ДТП четыре человека погибли и один пострадал, сообщает региональное УМВД.
ДТП произошло в 02.45 на 260-м километре федеральной автодороги А-122 "А-114 - Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель" в Крестецком районе. Водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершил столкновение боковой частью автомобиля с двигающимся во встречном направлении грузовым автомобилем Renault. В автомобиле Volkswagen Polo находились пять человек (водитель и четыре пассажира).
"В результате происшествия пассажиры автомобиля (молодые люди 1993 и 1997 годов рождения, женщины 1981 и 1983 годов рождения) скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи, водитель легкового автомобиля с множественными травмами доставлен в клиническую больницу № 122 города Валдай", говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП.
Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту ДТП. "Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге", – сообщило ведомство.
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ПроисшествияНовгородская областьКрестецкий район
 
 
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