https://ria.ru/20220118/dtp-1768312071.html

В Новгородской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

В Новгородской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 18.01.2022

В Новгородской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

Легковой автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с грузовиком в Новгородской области, в результате ДТП четыре человека погибли и один пострадал, сообщает... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T10:08

2022-01-18T10:08

2022-01-18T10:08

происшествия

новгородская область

крестецкий район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766723672_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_b4107a2789c7576d1ff9d624498f6063.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Легковой автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с грузовиком в Новгородской области, в результате ДТП четыре человека погибли и один пострадал, сообщает региональное УМВД.ДТП произошло в 02.45 на 260-м километре федеральной автодороги А-122 "А-114 - Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель" в Крестецком районе. Водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершил столкновение боковой частью автомобиля с двигающимся во встречном направлении грузовым автомобилем Renault. В автомобиле Volkswagen Polo находились пять человек (водитель и четыре пассажира)."В результате происшествия пассажиры автомобиля (молодые люди 1993 и 1997 годов рождения, женщины 1981 и 1983 годов рождения) скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи, водитель легкового автомобиля с множественными травмами доставлен в клиническую больницу № 122 города Валдай", говорится в сообщении.В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП.Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту ДТП. "Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге", – сообщило ведомство.

https://ria.ru/20220117/dtp-1768247188.html

новгородская область

крестецкий район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новгородская область, крестецкий район