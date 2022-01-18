Глава ДНР оценил численность украинских войск у линии соприкосновения
Пушилин: Киев стянул в Донбасс войска численностью в два-три раза больше сил ЛНР и ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Стянутые к линии соприкосновения в Донбассе войска украинских силовиков по численности превосходят силы в Донбассе, но защитники самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик защищают свою землю и готовы дать отпор, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Делегации ДНР и ЛНР прибыли во вторник в Крым по приглашению интеграционного комитета "Россия – Донбасс" и Русской общины Крыма для участия в мероприятиях, посвященных 368-летию Переяславской Рады. ДНР представляют глава республики Денис Пушилин и депутаты Народного совета Валерий Скороходов и Сергей Прокопенко. ЛНР - спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко и депутат Народного совета ЛНР Денис Колесников.
"По количеству, если брать личный состав, то с украинской стороны (у линии соприкосновения - ред.) в 2-3 раза выше чем у нас. Количество техники тоже превышает наше. Но мы находимся у себя дома, мы защищаем свою землю, поэтому шансов противостоять и перейти в контрнаступление у нас гораздо больше", – сказал Пушилин журналистам.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.