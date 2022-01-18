Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220118/donbass-1768343676.html
Пушилин заявил о сильной напряженности вокруг Донбасса
Пушилин заявил о сильной напряженности вокруг Донбасса - РИА Новости, 18.01.2022
Пушилин заявил о сильной напряженности вокруг Донбасса
Нынешняя ситуация вокруг Донбасса сильно напряжена, так как напрямую связана с геополитикой, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T12:32
2022-01-18T12:32
в мире
украина
денис пушилин
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760174827_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_66e9f37e78720bee485e43bd15536100.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Нынешняя ситуация вокруг Донбасса сильно напряжена, так как напрямую связана с геополитикой, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.Делегации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прибыли во вторник в Крым по приглашению интеграционного комитета "Россия – Донбасс" и Русской общины Крыма для участия в мероприятиях, посвященных 368-летию Переяславской Рады."НАТО приближается к границам России, все больше вооружения завозится на территорию Украины, со стороны США, Канады (приезжают) инструкторы. Украина стягивает к линии соприкосновения огромное количество (военной) техники и личного состава, там объявлена мобилизация добровольческих батальонов. Украина использует ударные беспилотники, в том числе достаточно опасные – я говорю о "Байрактарах". Но, тем не менее, говорится, что опять что-то задумали Донбасс или Россия. Мы к этому привыкли, но сейчас баталии идут на геополитическом полюсе уже… Чем должно все закончиться – тоже непонятно. Все находятся в достаточно серьезном напряжении", - приводит слова Пушилина "Крым 24".В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220118/donbass-1768245999.html
https://ria.ru/20220117/tsru-1768110225.html
украина
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760174827_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0e605d60891e26357acbceb204cc3a9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
12:32 18.01.2022
 
Пушилин заявил о сильной напряженности вокруг Донбасса

Глава ДНР Пушилин: ситуация вокруг Донбасса сильно напряжена

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Ясиноватая в ДНР
Последствия обстрела города Ясиноватая в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела города Ясиноватая в ДНР
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Нынешняя ситуация вокруг Донбасса сильно напряжена, так как напрямую связана с геополитикой, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Делегации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прибыли во вторник в Крым по приглашению интеграционного комитета "Россия – Донбасс" и Русской общины Крыма для участия в мероприятиях, посвященных 368-летию Переяславской Рады.
Украинский солдат в окопе на линии разграничения с Донецкой областью - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
08:00
"Они ходят по краю". Что начинается в Донбассе
"НАТО приближается к границам России, все больше вооружения завозится на территорию Украины, со стороны США, Канады (приезжают) инструкторы. Украина стягивает к линии соприкосновения огромное количество (военной) техники и личного состава, там объявлена мобилизация добровольческих батальонов. Украина использует ударные беспилотники, в том числе достаточно опасные – я говорю о "Байрактарах". Но, тем не менее, говорится, что опять что-то задумали Донбасс или Россия. Мы к этому привыкли, но сейчас баталии идут на геополитическом полюсе уже… Чем должно все закончиться – тоже непонятно. Все находятся в достаточно серьезном напряжении", - приводит слова Пушилина "Крым 24".
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 08:00
ЦРУ учит украинский спецназ убивать русских. Но обвинят Россию
 
В миреУкраинаДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
22:54Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
22:53Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках
22:31В США заявили, что знали о планах России эвакуировать дипломатов из Украины
22:29СМИ сообщили о госпитализации звезды "Курьера" Дунаевского
22:10Госсекретарь Казахстана призвал пресекать проявления радикальной идеологии
Лента новостейМолния
США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке ТурцииПрезидент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместнойГоссекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атакахВ США заявили, что знали о планах России эвакуировать дипломатов из УкраиныСМИ сообщили о госпитализации звезды "Курьера" ДунаевскогоГоссекретарь Казахстана призвал пресекать проявления радикальной идеологии