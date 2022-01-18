https://ria.ru/20220118/donbass-1768343676.html
Пушилин заявил о сильной напряженности вокруг Донбасса
Пушилин заявил о сильной напряженности вокруг Донбасса - РИА Новости, 18.01.2022
Пушилин заявил о сильной напряженности вокруг Донбасса
Нынешняя ситуация вокруг Донбасса сильно напряжена, так как напрямую связана с геополитикой, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T12:32
2022-01-18T12:32
2022-01-18T12:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Нынешняя ситуация вокруг Донбасса сильно напряжена, так как напрямую связана с геополитикой, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.Делегации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прибыли во вторник в Крым по приглашению интеграционного комитета "Россия – Донбасс" и Русской общины Крыма для участия в мероприятиях, посвященных 368-летию Переяславской Рады."НАТО приближается к границам России, все больше вооружения завозится на территорию Украины, со стороны США, Канады (приезжают) инструкторы. Украина стягивает к линии соприкосновения огромное количество (военной) техники и личного состава, там объявлена мобилизация добровольческих батальонов. Украина использует ударные беспилотники, в том числе достаточно опасные – я говорю о "Байрактарах". Но, тем не менее, говорится, что опять что-то задумали Донбасс или Россия. Мы к этому привыкли, но сейчас баталии идут на геополитическом полюсе уже… Чем должно все закончиться – тоже непонятно. Все находятся в достаточно серьезном напряжении", - приводит слова Пушилина "Крым 24".В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220118/donbass-1768245999.html
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в мире, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
Пушилин заявил о сильной напряженности вокруг Донбасса
Глава ДНР Пушилин: ситуация вокруг Донбасса сильно напряжена