https://ria.ru/20220118/donbass-1768343676.html

Пушилин заявил о сильной напряженности вокруг Донбасса

Пушилин заявил о сильной напряженности вокруг Донбасса - РИА Новости, 18.01.2022

Пушилин заявил о сильной напряженности вокруг Донбасса

Нынешняя ситуация вокруг Донбасса сильно напряжена, так как напрямую связана с геополитикой, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T12:32

2022-01-18T12:32

2022-01-18T12:32

в мире

украина

денис пушилин

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Нынешняя ситуация вокруг Донбасса сильно напряжена, так как напрямую связана с геополитикой, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.Делегации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прибыли во вторник в Крым по приглашению интеграционного комитета "Россия – Донбасс" и Русской общины Крыма для участия в мероприятиях, посвященных 368-летию Переяславской Рады."НАТО приближается к границам России, все больше вооружения завозится на территорию Украины, со стороны США, Канады (приезжают) инструкторы. Украина стягивает к линии соприкосновения огромное количество (военной) техники и личного состава, там объявлена мобилизация добровольческих батальонов. Украина использует ударные беспилотники, в том числе достаточно опасные – я говорю о "Байрактарах". Но, тем не менее, говорится, что опять что-то задумали Донбасс или Россия. Мы к этому привыкли, но сейчас баталии идут на геополитическом полюсе уже… Чем должно все закончиться – тоже непонятно. Все находятся в достаточно серьезном напряжении", - приводит слова Пушилина "Крым 24".В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220118/donbass-1768245999.html

https://ria.ru/20220117/tsru-1768110225.html

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донецкая народная республика

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в мире, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия