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Курс доллара вырос до 77 рублей
Курс доллара вырос до 77 рублей - РИА Новости, 18.01.2022
Курс доллара вырос до 77 рублей
Рубль усиливает падение вечером во вторник, доллар уже стоит 77 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T23:30
2022-01-18T23:30
2022-01-18T23:30
экономика
доллар
московская биржа
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Рубль усиливает падение вечером во вторник, доллар уже стоит 77 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 21.44 мск вторника рос на 88 копеек, до 76,97 рубля, курс евро - на 32 копейки, до 87,16 рубля. Доллар минутами ранее уже поднимался до 77 рублей - максимума с 6 января.
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экономика, доллар, московская биржа
Курс доллара вырос до 77 рублей
Курс доллара вырос до 77 рублей впервые с 6 января