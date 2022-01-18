https://ria.ru/20220118/dollar-1768468672.html

Курс доллара вырос до 77 рублей

Курс доллара вырос до 77 рублей - РИА Новости, 18.01.2022

Курс доллара вырос до 77 рублей

Рубль усиливает падение вечером во вторник, доллар уже стоит 77 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T23:30

2022-01-18T23:30

2022-01-18T23:30

экономика

доллар

московская биржа

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Рубль усиливает падение вечером во вторник, доллар уже стоит 77 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 21.44 мск вторника рос на 88 копеек, до 76,97 рубля, курс евро - на 32 копейки, до 87,16 рубля. Доллар минутами ранее уже поднимался до 77 рублей - максимума с 6 января.

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экономика, доллар, московская биржа