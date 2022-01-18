https://ria.ru/20220118/dodon-1768467623.html

Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии

Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии - РИА Новости, 18.01.2022

Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии

Народ Молдавии при поддержке оппозиционных партий может выйти на протесты из-за недовольства действиями властей, заявил экс-президент республики Игорь Додон. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T23:09

2022-01-18T23:09

2022-01-18T23:09

в мире

молдавия

игорь додон

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 18 янв – РИА Новости. Народ Молдавии при поддержке оппозиционных партий может выйти на протесты из-за недовольства действиями властей, заявил экс-президент республики Игорь Додон.Ранее Додон заявил, что власти должны предпринять ряд срочных действий, чтобы защитить население от последствий энергетического и экономического кризисов."Протесты – это выход из ситуации, но я думаю, что они должны быть без партийных флагов. Новое руководство Соцпартии должно объединиться с лидерами других партий, чтобы создать единый фронт, люди должны иметь возможность выйти на улицу и обозначить свою позицию", - заявил Додон в эфире телеканала N4.По словам Додона, новое руководство Соцпартии будет выбрано в ближайшее время, именно оно будет заниматься вопросом проведения возможных протестов. Он отметил, что в стране "устанавливается диктатура во всех областях" и народ это понимает, поэтому пока еще может противостоять давлению властей.Додон также прокомментировал инициативу партии "Шор" выдвинуть вотум недоверия правительству во главе с Натальей Гаврилицей. Он признал, что ошибки кабмина становятся "хроническими", однако экс-президент полагает, что отставка кризиса на данный момент не поможет справиться с кризисом в стране.

https://ria.ru/20220117/moldaviya-1768182340.html

https://ria.ru/20211227/sandu-1765740926.html

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в мире, молдавия, игорь додон, наталья гаврилица