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Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии - РИА Новости, 18.01.2022
Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
Народ Молдавии при поддержке оппозиционных партий может выйти на протесты из-за недовольства действиями властей, заявил экс-президент республики Игорь Додон. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T23:09
2022-01-18T23:09
в мире
молдавия
игорь додон
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 18 янв – РИА Новости. Народ Молдавии при поддержке оппозиционных партий может выйти на протесты из-за недовольства действиями властей, заявил экс-президент республики Игорь Додон.Ранее Додон заявил, что власти должны предпринять ряд срочных действий, чтобы защитить население от последствий энергетического и экономического кризисов."Протесты – это выход из ситуации, но я думаю, что они должны быть без партийных флагов. Новое руководство Соцпартии должно объединиться с лидерами других партий, чтобы создать единый фронт, люди должны иметь возможность выйти на улицу и обозначить свою позицию", - заявил Додон в эфире телеканала N4.По словам Додона, новое руководство Соцпартии будет выбрано в ближайшее время, именно оно будет заниматься вопросом проведения возможных протестов. Он отметил, что в стране "устанавливается диктатура во всех областях" и народ это понимает, поэтому пока еще может противостоять давлению властей.Додон также прокомментировал инициативу партии "Шор" выдвинуть вотум недоверия правительству во главе с Натальей Гаврилицей. Он признал, что ошибки кабмина становятся "хроническими", однако экс-президент полагает, что отставка кризиса на данный момент не поможет справиться с кризисом в стране.
https://ria.ru/20220117/moldaviya-1768182340.html
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в мире, молдавия, игорь додон, наталья гаврилица
23:09 18.01.2022
 
Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии

Экс-президент Молдавии Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в стране

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПочетный председатель Партии социалистов Республики Молдова, бывший президент Игорь Додон
Почетный председатель Партии социалистов Республики Молдова, бывший президент Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в фотобанк
Почетный председатель Партии социалистов Республики Молдова, бывший президент Игорь Додон
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 18 янв – РИА Новости. Народ Молдавии при поддержке оппозиционных партий может выйти на протесты из-за недовольства действиями властей, заявил экс-президент республики Игорь Додон.
Ранее Додон заявил, что власти должны предпринять ряд срочных действий, чтобы защитить население от последствий энергетического и экономического кризисов.
Действующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
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"Протесты – это выход из ситуации, но я думаю, что они должны быть без партийных флагов. Новое руководство Соцпартии должно объединиться с лидерами других партий, чтобы создать единый фронт, люди должны иметь возможность выйти на улицу и обозначить свою позицию", - заявил Додон в эфире телеканала N4.
По словам Додона, новое руководство Соцпартии будет выбрано в ближайшее время, именно оно будет заниматься вопросом проведения возможных протестов. Он отметил, что в стране "устанавливается диктатура во всех областях" и народ это понимает, поэтому пока еще может противостоять давлению властей.
Додон также прокомментировал инициативу партии "Шор" выдвинуть вотум недоверия правительству во главе с Натальей Гаврилицей. Он признал, что ошибки кабмина становятся "хроническими", однако экс-президент полагает, что отставка кризиса на данный момент не поможет справиться с кризисом в стране.
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В миреМолдавияИгорь ДодонНаталья Гаврилица
 
 
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