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В России по-прежнему преобладает дельта-штамм, заявила Голикова

В России по-прежнему преобладает дельта-штамм, заявила Голикова - РИА Новости, 18.01.2022

В России по-прежнему преобладает дельта-штамм, заявила Голикова

На 18 января 60% случаев заболевания COVID в РФ приходятся на штамм "дельта", 40% - на "омикрон" и некоторые другие варианты, сообщила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:20

2022-01-18T14:20

2022-01-18T14:30

распространение коронавируса

россия

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. На 18 января 60% случаев заболевания COVID в РФ приходятся на штамм "дельта", 40% - на "омикрон" и некоторые другие варианты, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."На 18 января, то есть на сегодняшний день, в структуре заболеваемости на территории Российской Федерации 60% приходится на штамм "дельта" и 40% уже на штамм "омикрон" и некоторые другие не доминирующие варианты", - сказала Голикова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

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россия, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус в россии