14:20 18.01.2022 (обновлено: 14:30 18.01.2022)
В России по-прежнему преобладает дельта-штамм, заявила Голикова
Вице-премьер Голикова: на "дельту" сегодня приходится 60% заболеваний COVID-19 в России
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. На 18 января 60% случаев заболевания COVID в РФ приходятся на штамм "дельта", 40% - на "омикрон" и некоторые другие варианты, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"На 18 января, то есть на сегодняшний день, в структуре заболеваемости на территории Российской Федерации 60% приходится на штамм "дельта" и 40% уже на штамм "омикрон" и некоторые другие не доминирующие варианты", - сказала Голикова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.
"На 18 января, то есть на сегодняшний день, в структуре заболеваемости на территории Российской Федерации 60% приходится на штамм "дельта" и 40% уже на штамм "омикрон" и некоторые другие не доминирующие варианты", - сказала Голикова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.