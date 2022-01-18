В Приморье завели дело на мужчину, протащившего на автомобиле полицейского
На жителя Находки, протащившего на автомобиле инспектора ДПС, завели дело
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на жителя Находки Приморского края, который за рулем иномарки протащил инспектора ДПС, преследовавшего его за проезд на красный свет, и врезался с ним в стену, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее во вторник полиция сообщила, что инспекторы ДПС в Находке начали преследовать водителя на Nissan, который проехал на запрещающий сигнал светофора. Через некоторое время мужчина все же затормозил, к нему подбежал полицейский. Но нарушитель резко поехал и, протащив инспектора несколько метров, ударил машину о стену дома. Полицейский госпитализирован с переломом. У находящегося за рулем юноши не было водительских прав, зато были признаки опьянения. Суд арестовал его на 15 суток.
"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.
По данным следователей, после преследования полицейским автомобилем водитель резко возобновил движение на машине в тот момент, когда инспектор находился между кузовом и открытой передней пассажирской дверью, "тем самым применил насилие в отношении сотрудника полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей".
Допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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