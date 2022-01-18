https://ria.ru/20220118/delo-1768343232.html

В Приморье завели дело на мужчину, протащившего на автомобиле полицейского

В Приморье завели дело на мужчину, протащившего на автомобиле полицейского - РИА Новости, 18.01.2022

В Приморье завели дело на мужчину, протащившего на автомобиле полицейского

Следователи возбудили уголовное дело на жителя Находки Приморского края, который за рулем иномарки протащил инспектора ДПС, преследовавшего его за проезд на... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T12:30

2022-01-18T12:30

2022-01-18T12:30

происшествия

приморский край

находка

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на жителя Находки Приморского края, который за рулем иномарки протащил инспектора ДПС, преследовавшего его за проезд на красный свет, и врезался с ним в стену, сообщает региональное СУСК РФ.Ранее во вторник полиция сообщила, что инспекторы ДПС в Находке начали преследовать водителя на Nissan, который проехал на запрещающий сигнал светофора. Через некоторое время мужчина все же затормозил, к нему подбежал полицейский. Но нарушитель резко поехал и, протащив инспектора несколько метров, ударил машину о стену дома. Полицейский госпитализирован с переломом. У находящегося за рулем юноши не было водительских прав, зато были признаки опьянения. Суд арестовал его на 15 суток."Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.По данным следователей, после преследования полицейским автомобилем водитель резко возобновил движение на машине в тот момент, когда инспектор находился между кузовом и открытой передней пассажирской дверью, "тем самым применил насилие в отношении сотрудника полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей".Допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220112/ryazan-1767581101.html

https://ria.ru/20210811/politseyskiy-1745311076.html

приморский край

находка

россия

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происшествия, приморский край, находка, следственный комитет россии (ск рф), россия