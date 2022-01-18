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Экспертный совет ЕР поддержал законопроект о правилах ДЭГ
Экспертный совет ЕР поддержал законопроект о правилах ДЭГ - РИА Новости, 18.01.2022
Экспертный совет ЕР поддержал законопроект о правилах ДЭГ
Экспертный совет "Единой России" поддержал законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T18:08
2022-01-18T18:08
политика
голосование
единая россия
госдума рф
дмитрий вяткин
дистанционное электронное голосование
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Экспертный совет "Единой России" поддержал законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования, сообщается в Telegram-канале партии."Законопроект ЕР предусматривает защиту данных, которые должны оставаться тайными, компетенции избиркомов различных уровней, которые вправе нормативно регулировать порядок дистанционного голосования и основные требования к нему, а также случаи, когда ДЭГ проводится. Нормы будут носить постоянный и рамочный характер. Решение по проведению голосования будет приниматься при назначении выборов ежегодно избиркомом соответствующего уровня", - сказал первый замглавы фракции ЕР в ГД Дмитрий Вяткин, чьи слова приводятся в сообщении.Отмечается, что слушания по данному законопроекту пройдут в Общественной палате 21 января."Сейчас порядок проведения ДЭГ регулируется отдельными законодательными актами. Инициативу партии ввести единые требования в том числе и к использованию цифровых платформ электронного голосования одобрил Центризбирком", - следует из сообщения пресс-службы.
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политика, голосование, единая россия, госдума рф, дмитрий вяткин, дистанционное электронное голосование
18:08 18.01.2022
 
Экспертный совет ЕР поддержал законопроект о правилах ДЭГ

Экспертный совет ЕР поддержал проект о правилах дистанционного электронного голосования

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Эмблема партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Экспертный совет "Единой России" поддержал законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования, сообщается в Telegram-канале партии.
"Законопроект ЕР предусматривает защиту данных, которые должны оставаться тайными, компетенции избиркомов различных уровней, которые вправе нормативно регулировать порядок дистанционного голосования и основные требования к нему, а также случаи, когда ДЭГ проводится. Нормы будут носить постоянный и рамочный характер. Решение по проведению голосования будет приниматься при назначении выборов ежегодно избиркомом соответствующего уровня", - сказал первый замглавы фракции ЕР в ГД Дмитрий Вяткин, чьи слова приводятся в сообщении.
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Отмечается, что слушания по данному законопроекту пройдут в Общественной палате 21 января.
"Сейчас порядок проведения ДЭГ регулируется отдельными законодательными актами. Инициативу партии ввести единые требования в том числе и к использованию цифровых платформ электронного голосования одобрил Центризбирком", - следует из сообщения пресс-службы.
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