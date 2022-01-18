https://ria.ru/20220118/deg-1768431789.html

Экспертный совет ЕР поддержал законопроект о правилах ДЭГ

Экспертный совет ЕР поддержал законопроект о правилах ДЭГ - РИА Новости, 18.01.2022

Экспертный совет ЕР поддержал законопроект о правилах ДЭГ

Экспертный совет "Единой России" поддержал законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T18:08

2022-01-18T18:08

2022-01-18T18:08

политика

голосование

единая россия

госдума рф

дмитрий вяткин

дистанционное электронное голосование

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Экспертный совет "Единой России" поддержал законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования, сообщается в Telegram-канале партии."Законопроект ЕР предусматривает защиту данных, которые должны оставаться тайными, компетенции избиркомов различных уровней, которые вправе нормативно регулировать порядок дистанционного голосования и основные требования к нему, а также случаи, когда ДЭГ проводится. Нормы будут носить постоянный и рамочный характер. Решение по проведению голосования будет приниматься при назначении выборов ежегодно избиркомом соответствующего уровня", - сказал первый замглавы фракции ЕР в ГД Дмитрий Вяткин, чьи слова приводятся в сообщении.Отмечается, что слушания по данному законопроекту пройдут в Общественной палате 21 января."Сейчас порядок проведения ДЭГ регулируется отдельными законодательными актами. Инициативу партии ввести единые требования в том числе и к использованию цифровых платформ электронного голосования одобрил Центризбирком", - следует из сообщения пресс-службы.

https://ria.ru/20211216/golosovanie-1764075160.html

https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750146470.html

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политика, голосование, единая россия, госдума рф, дмитрий вяткин, дистанционное электронное голосование