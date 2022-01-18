https://ria.ru/20220118/buster-1768469995.html

ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет

ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет - РИА Новости, 18.01.2022

ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет

Научных подтверждений необходимости бустерной вакцинации от COVID-19 для здоровых людей пока не существует, заявила на брифинге во вторник старший научный... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T23:53

2022-01-18T23:53

2022-01-18T23:53

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

воз

здоровье - общество

коронавирус covid-19

сумья сваминатан

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ЖЕНЕВА, 18 янв - РИА Новости, Елизавета Исакова. Научных подтверждений необходимости бустерной вакцинации от COVID-19 для здоровых людей пока не существует, заявила на брифинге во вторник старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан."Нет никакого научного подтверждения, что здоровые взрослые люди и здоровые дети нуждаются в бустерных дозах", - сказала она.По ее словам, вопрос о распределении бустерных доз среди населения будет обсуждаться на этой неделе в ходе чрезвычайного заседания экспертной группы ВОЗ по иммунизации.

https://ria.ru/20220118/omikron-1768304912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вакцинация, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, сумья сваминатан