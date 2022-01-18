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ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет - РИА Новости, 18.01.2022
ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
Научных подтверждений необходимости бустерной вакцинации от COVID-19 для здоровых людей пока не существует, заявила на брифинге во вторник старший научный... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T23:53
2022-01-18T23:53
2022-01-18T23:53
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вакцинация
воз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
сумья сваминатан
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ЖЕНЕВА, 18 янв - РИА Новости, Елизавета Исакова. Научных подтверждений необходимости бустерной вакцинации от COVID-19 для здоровых людей пока не существует, заявила на брифинге во вторник старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан."Нет никакого научного подтверждения, что здоровые взрослые люди и здоровые дети нуждаются в бустерных дозах", - сказала она.По ее словам, вопрос о распределении бустерных доз среди населения будет обсуждаться на этой неделе в ходе чрезвычайного заседания экспертной группы ВОЗ по иммунизации.
https://ria.ru/20220118/omikron-1768304912.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вакцинация, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, сумья сваминатан
ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
ВОЗ: научного подтверждения, что здоровым людям нужны бустерные дозы от COVID-19, пока нет