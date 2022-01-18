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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220118/buster-1768438285.html
В ЕС разрешили второй бустер от COVID-19 для людей со слабым иммунитетом
В ЕС разрешили второй бустер от COVID-19 для людей со слабым иммунитетом - РИА Новости, 18.01.2022
В ЕС разрешили второй бустер от COVID-19 для людей со слабым иммунитетом
Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА допускает введение четвертой дозы вакцины от COVID-19 для людей с ослабленным иммунитетом, но пока не может РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T18:39
2022-01-18T18:39
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
амстердам
евросоюз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА допускает введение четвертой дозы вакцины от COVID-19 для людей с ослабленным иммунитетом, но пока не может рекомендовать повторный бустер для всего населения Евросоюза, поскольку не имеет достаточно данных, сообщил на брифинге в Амстердаме представитель регулятора Марко Кавалери."Мы пока не имеем данных клинических исследований или практики в отношении эффективности и необходимости повторной бустерной (или четвертой) дозы антикоронавирусных вакцин. Как только мы получим и изучим такие данные, мы сможем принять соответствующее решение и рекомендации. Но, даже не имея данных, можно заключить, что для людей с серьезным нарушением и ослаблением иммунной системы, кто уже получил три дозы вакцины, возможно введение повторной бустерной дозы. Но пока это не касается всего населения (ЕС -ред.)", - сказал он.При этом Кавалери добавил, что ЕМА пока считает опасной практику введения повторных бустеров через короткие промежутки времени, поскольку такая схема может, вопреки ожиданиям, снизить количество антител и ослабить защиту организма против осложнений, вызванных коронавирусом.
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в мире, вакцинация, амстердам, евросоюз, здоровье - общество, коронавирус covid-19
18:39 18.01.2022
 
В ЕС разрешили второй бустер от COVID-19 для людей со слабым иммунитетом

Регулятор ЕС разрешил четвертую дозу вакцины от COVID-19 для людей со слабым иммунитетом

© REUTERS / Yves HermanМедицинский работник в больнице, где проходят лечение пациенты c COVID-19, в городе Кольмар, Франция
Медицинский работник в больнице, где проходят лечение пациенты c COVID-19, в городе Кольмар, Франция - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / Yves Herman
Медицинский работник в больнице, где проходят лечение пациенты c COVID-19, в городе Кольмар, Франция
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА допускает введение четвертой дозы вакцины от COVID-19 для людей с ослабленным иммунитетом, но пока не может рекомендовать повторный бустер для всего населения Евросоюза, поскольку не имеет достаточно данных, сообщил на брифинге в Амстердаме представитель регулятора Марко Кавалери.
"Мы пока не имеем данных клинических исследований или практики в отношении эффективности и необходимости повторной бустерной (или четвертой) дозы антикоронавирусных вакцин. Как только мы получим и изучим такие данные, мы сможем принять соответствующее решение и рекомендации. Но, даже не имея данных, можно заключить, что для людей с серьезным нарушением и ослаблением иммунной системы, кто уже получил три дозы вакцины, возможно введение повторной бустерной дозы. Но пока это не касается всего населения (ЕС -ред.)", - сказал он.
При этом Кавалери добавил, что ЕМА пока считает опасной практику введения повторных бустеров через короткие промежутки времени, поскольку такая схема может, вопреки ожиданиям, снизить количество антител и ослабить защиту организма против осложнений, вызванных коронавирусом.
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Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияАмстердамЕвросоюзЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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