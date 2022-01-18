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"Фальшивое оружие у фальшивой армии". Британцы высмеяли украинских военных
Британцы высмеяли украинских военных за деревянные автоматы - РИА Новости, 18.01.2022
"Фальшивое оружие у фальшивой армии". Британцы высмеяли украинских военных
Учения украинских военных с муляжами автоматов удивили читателей британской газеты Daily Mail. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T09:42
2022-01-18T09:42
2022-01-18T11:07
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Учения украинских военных с муляжами автоматов удивили читателей британской газеты Daily Mail.Накануне в Сети появились снимки, на которых резервисты из отрядов местной самообороны проводят тренировки с деревянным оружием."И тут я вспомнил, как использовал штык во время службы в британской армии 32 года назад", — поделился Almighty11."Фальшивое оружие у фальшивой армии в стране с фальшивым премьер-министром, президентом и правительством, которые распространяют фальшивую информацию о России", — заключил Wells-Davis.В то же время некоторые пользователи пожалели украинцев. Так, комментатор под ником Kapt считает, что США не прекратят разжигать "цветные революции" и войны в чужих странах."Отведите западную военную технику от российской границы, пока янки не начали новую войну", — призвал millendano.В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле не раз заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.При этом сам Киев сосредоточил в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает непризнанные республики, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
https://ria.ru/20220117/posol-1768137644.html
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в мире, украина, сша, великобритания, россия
09:42 18.01.2022 (обновлено: 11:07 18.01.2022)
Британцы высмеяли украинских военных за деревянные автоматы
Читателей Daily Mail удивили учения украинских военных с деревянными автоматами в руках
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
Учения украинских военных с муляжами автоматов удивили читателей британской газеты Daily Mail
.
Накануне в Сети появились снимки, на которых резервисты из отрядов местной самообороны проводят тренировки с деревянным оружием.
"Забавно, что не так давно президент Украины заявил о полной боеготовности страны вернуть потерянные территории", — написал Paulm69.
"И тут я вспомнил, как использовал штык во время службы в британской армии 32 года назад", — поделился Almighty11.
"Фальшивое оружие у фальшивой армии в стране с фальшивым премьер-министром, президентом и правительством, которые распространяют фальшивую информацию о России", — заключил Wells-Davis.
В то же время некоторые пользователи пожалели украинцев. Так, комментатор под ником Kapt считает, что США не прекратят разжигать "цветные революции" и войны в чужих странах.
"Они не успокоятся до тех пор, пока Украина не станет похожа на Ливию или Сирию", — написал пользователь.
"Отведите западную военную технику от российской границы, пока янки не начали новую войну", — призвал millendano.
В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле не раз заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
При этом сам Киев сосредоточил в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает непризнанные республики, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.