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В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*

В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"* - РИА Новости, 19.01.2022

В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*

В Донбассе в районе подконтрольного украинской армии населенного пункта вновь зафиксировали членов "Правого сектора"*, сообщил замначальника Народной милиции... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-18T23:05

2022-01-18T23:05

2022-01-19T00:25

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вооруженные силы украины

эдуард басурин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. В Донбассе в районе подконтрольного украинской армии населенного пункта вновь зафиксировали членов "Правого сектора"*, сообщил замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.По данным Народной милиции, участников националистического формирования сопровождают офицеры 74 центра информационно-психологических операций и съемочная группа украинского "5 канала"."Примечательно, что в ходе съемок провокационных сюжетов националисты дают интервью, представляясь военнослужащими", — добавил Басурин.Также он сообщил, что наблюдатели ДНР зафиксировали подвоз боеприпасов на позиции украинских военных на автомобиле с символикой представительства Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Это уже не первый случай, когда Народная милиция ДНР выявляет боевиков "Правого сектора"* в Донбассе. Накануне Басурин сообщил, что 20 членов организации обнаружили в районе подконтрольного Киеву Новгородского. В ведомстве не исключили провокаций в направлении Горловки.Кроме того, ведомство 5 января зафиксировало до 20 боевиков в зоне ответственности 1-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Марьинки."Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с силовиками и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины.В ноябре 2014 года Верховный суд России признал "Правый сектор"* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. В январе 2015 года его внесли в реестр запрещенных организаций.В Донбассе с лета 2020 года действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они включают в себя полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещено оборудовать позиции и использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения.* Запрещенная в России организация.

https://ria.ru/20220118/ukraina-1768457174.html

https://ria.ru/20220118/ukraina-1768461855.html

https://ria.ru/20220118/vizit-1768296469.html

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в мире, украина, киев, москва, правый сектор, вооруженные силы украины, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр, россия