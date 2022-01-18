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В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"* - РИА Новости, 19.01.2022
В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
В Донбассе в районе подконтрольного украинской армии населенного пункта вновь зафиксировали членов "Правого сектора"*, сообщил замначальника Народной милиции... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-18T23:05
2022-01-19T00:25
в мире
украина
киев
москва
правый сектор
вооруженные силы украины
эдуард басурин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. В Донбассе в районе подконтрольного украинской армии населенного пункта вновь зафиксировали членов "Правого сектора"*, сообщил замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.По данным Народной милиции, участников националистического формирования сопровождают офицеры 74 центра информационно-психологических операций и съемочная группа украинского "5 канала"."Примечательно, что в ходе съемок провокационных сюжетов националисты дают интервью, представляясь военнослужащими", — добавил Басурин.Также он сообщил, что наблюдатели ДНР зафиксировали подвоз боеприпасов на позиции украинских военных на автомобиле с символикой представительства Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Это уже не первый случай, когда Народная милиция ДНР выявляет боевиков "Правого сектора"* в Донбассе. Накануне Басурин сообщил, что 20 членов организации обнаружили в районе подконтрольного Киеву Новгородского. В ведомстве не исключили провокаций в направлении Горловки.Кроме того, ведомство 5 января зафиксировало до 20 боевиков в зоне ответственности 1-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Марьинки."Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с силовиками и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины.В ноябре 2014 года Верховный суд России признал "Правый сектор"* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. В январе 2015 года его внесли в реестр запрещенных организаций.В Донбассе с лета 2020 года действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они включают в себя полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещено оборудовать позиции и использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения.* Запрещенная в России организация.
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в мире, украина, киев, москва, правый сектор, вооруженные силы украины, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр, россия
23:05 18.01.2022 (обновлено: 00:25 19.01.2022)
 
В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*

Народная милиция ДНР сообщила о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора" в Донбасс

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. В Донбассе в районе подконтрольного украинской армии населенного пункта вновь зафиксировали членов "Правого сектора"*, сообщил замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Вскрыто нахождение в зоне ответственности первого отдельного батальона морской пехоты 36-ой бригады (Вооруженных сил Украины. — Прим. ред.) в районе населенного пункта Павлополь членов ДУК "Правый сектор"*, — уточнил представитель ведомства.
По данным Народной милиции, участников националистического формирования сопровождают офицеры 74 центра информационно-психологических операций и съемочная группа украинского "5 канала".
"Примечательно, что в ходе съемок провокационных сюжетов националисты дают интервью, представляясь военнослужащими", — добавил Басурин.
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Также он сообщил, что наблюдатели ДНР зафиксировали подвоз боеприпасов на позиции украинских военных на автомобиле с символикой представительства Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Это уже не первый случай, когда Народная милиция ДНР выявляет боевиков "Правого сектора"* в Донбассе. Накануне Басурин сообщил, что 20 членов организации обнаружили в районе подконтрольного Киеву Новгородского. В ведомстве не исключили провокаций в направлении Горловки.
Кроме того, ведомство 5 января зафиксировало до 20 боевиков в зоне ответственности 1-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Марьинки.
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"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с силовиками и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины.
В ноябре 2014 года Верховный суд России признал "Правый сектор"* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. В январе 2015 года его внесли в реестр запрещенных организаций.
В Донбассе с лета 2020 года действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они включают в себя полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещено оборудовать позиции и использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения.
* Запрещенная в России организация.
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В миреУкраинаКиевМоскваПравый секторВооруженные силы УкраиныЭдуард БасуринСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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