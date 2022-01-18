00:19 18.01.2022 (обновлено: 00:37 18.01.2022)
СМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы Йемена
Sky News Arabia: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы Йемена Саны
© AP Photo / Hani MohammedСана
© AP Photo / Hani Mohammed
Сана
КАИР, 18 янв – РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила в понедельник вечером о начале бомбардировок столицы Йемена Саны в ответ на удары шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) по территории ОАЭ.
В заявлении коалиции, которое цитирует вещающий из ОАЭ телеканал Sky News Arabia, воздушные удары названы "ответом на угрозу и военной необходимостью". Утверждается, что бомбардировки нацелены на "лидеров террористов".
"Военно-воздушные силы коалиции проводят круглосуточную операцию в небе над Саной… Призываем мирных жителей для их безопасности держаться подальше от военных лагерей и собраний хуситов", - приводит телеканал заявление коалиции.
Утверждается, что истребители-бомбардировщики F-15 уничтожили две пусковые установки баллистических ракет, которые использовались для удара по ОАЭ.
Телеканал "Аль-Масира", подконтрольный руководству "Ансар Алла", сообщил, что в результате нападения, по первоначальным данным, погибли четыре человека, пять получили ранения.
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Ранее в понедельник в столице ОАЭ Абу-Даби прогремела серия взрывов, причиной, по версии местной полиции, стала атака беспилотников. В частности, возле складов с горючим Национальной нефтяной компании ОАЭ взорвались три цистерны с топливом, другой взрыв привел к небольшому пожару в зоне новых построек аэропорта Абу-Даби. В результате погибли три человека - один пакистанец и двое индийцев, еще шесть человек получили травмы.
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) позднее подтвердило, что с помощью заминированных беспилотников нанесло удары по аэропортам в Абу-Даби и Дубае, пригрозив новыми атаками по стратегически важным объектам ОАЭ. По словам представителя министерства обороны хуситов Яхья ас-Сариа, для проведения операции были использованы пять баллистических ракет и большое количество беспилотников.
В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами. На стороне правительства также с 2015 года воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. Несмотря на то, что ОАЭ ранее объявили о завершении участия в военных операциях в Йемене, они оставили своих военных на созданных ими военных базах в йеменских портах. В течение последних недель ОАЭ принимали участие в боях на стороне правительства против хуситов в нескольких йеменских провинциях, в том числе при их участии удалось вернуть под контроль правительства районы в юго-восточной провинции Шебва.
В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами. На стороне правительства также с 2015 года воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. Несмотря на то, что ОАЭ ранее объявили о завершении участия в военных операциях в Йемене, они оставили своих военных на созданных ими военных базах в йеменских портах. В течение последних недель ОАЭ принимали участие в боях на стороне правительства против хуситов в нескольких йеменских провинциях, в том числе при их участии удалось вернуть под контроль правительства районы в юго-восточной провинции Шебва.
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