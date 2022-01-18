https://ria.ru/20220118/bombardirovka-1768290972.html

СМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы Йемена

СМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы Йемена - РИА Новости, 18.01.2022

СМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы Йемена

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила в понедельник вечером о начале бомбардировок столицы Йемена Саны в ответ на удары шиитского движения... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T00:19

2022-01-18T00:19

2022-01-18T00:37

в мире

сана

йемен

саудовская аравия

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КАИР, 18 янв – РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила в понедельник вечером о начале бомбардировок столицы Йемена Саны в ответ на удары шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) по территории ОАЭ.В заявлении коалиции, которое цитирует вещающий из ОАЭ телеканал Sky News Arabia, воздушные удары названы "ответом на угрозу и военной необходимостью". Утверждается, что бомбардировки нацелены на "лидеров террористов".Утверждается, что истребители-бомбардировщики F-15 уничтожили две пусковые установки баллистических ракет, которые использовались для удара по ОАЭ.Телеканал "Аль-Масира", подконтрольный руководству "Ансар Алла", сообщил, что в результате нападения, по первоначальным данным, погибли четыре человека, пять получили ранения.Ранее в понедельник в столице ОАЭ Абу-Даби прогремела серия взрывов, причиной, по версии местной полиции, стала атака беспилотников. В частности, возле складов с горючим Национальной нефтяной компании ОАЭ взорвались три цистерны с топливом, другой взрыв привел к небольшому пожару в зоне новых построек аэропорта Абу-Даби. В результате погибли три человека - один пакистанец и двое индийцев, еще шесть человек получили травмы.Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) позднее подтвердило, что с помощью заминированных беспилотников нанесло удары по аэропортам в Абу-Даби и Дубае, пригрозив новыми атаками по стратегически важным объектам ОАЭ. По словам представителя министерства обороны хуситов Яхья ас-Сариа, для проведения операции были использованы пять баллистических ракет и большое количество беспилотников.В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами. На стороне правительства также с 2015 года воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. Несмотря на то, что ОАЭ ранее объявили о завершении участия в военных операциях в Йемене, они оставили своих военных на созданных ими военных базах в йеменских портах. В течение последних недель ОАЭ принимали участие в боях на стороне правительства против хуситов в нескольких йеменских провинциях, в том числе при их участии удалось вернуть под контроль правительства районы в юго-восточной провинции Шебва.

https://ria.ru/20211225/aviaudar-1765433776.html

https://ria.ru/20211225/obstrel-1765433652.html

сана

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саудовская аравия

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в мире, сана, йемен, саудовская аравия