https://ria.ru/20220118/bolnichnye-1768381245.html

При росте заболеваемости COVID-19 больничные будут оформлять заочно

При росте заболеваемости COVID-19 больничные будут оформлять заочно - РИА Новости, 18.01.2022

При росте заболеваемости COVID-19 больничные будут оформлять заочно

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на время подъема заболеваемости в РФ будут заочно оформлять больничные и продлевать уже назначенные меры поддержки РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:48

2022-01-18T14:48

2022-01-18T14:48

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756422639_0:14:3087:1750_1920x0_80_0_0_945dac0e2a057fcc11d5a028826c81dc.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на время подъема заболеваемости в РФ будут заочно оформлять больничные и продлевать уже назначенные меры поддержки без заявлений."Кроме того, планом предусматривается использовать технологии заочного оформления листков нетрудоспособности и беззаявительное продление ранее назначенных мер поддержки на период подъема заболеваемости", - сказала Голикова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768189148.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии