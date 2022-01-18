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При росте заболеваемости COVID-19 больничные будут оформлять заочно
При росте заболеваемости COVID-19 больничные будут оформлять заочно - РИА Новости, 18.01.2022
При росте заболеваемости COVID-19 больничные будут оформлять заочно
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на время подъема заболеваемости в РФ будут заочно оформлять больничные и продлевать уже назначенные меры поддержки РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:48
2022-01-18T14:48
2022-01-18T14:48
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на время подъема заболеваемости в РФ будут заочно оформлять больничные и продлевать уже назначенные меры поддержки без заявлений."Кроме того, планом предусматривается использовать технологии заочного оформления листков нетрудоспособности и беззаявительное продление ранее назначенных мер поддержки на период подъема заболеваемости", - сказала Голикова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
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При росте заболеваемости COVID-19 больничные будут оформлять заочно
Вице-премьер Голикова: при росте заболеваемости COVID-19 больничные будут оформлять заочно