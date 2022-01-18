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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220118/bogatyr-1768159578.html
"Последний богатырь 3" собрал в прокате более двух миллиардов
"Последний богатырь 3" собрал в прокате более двух миллиардов - РИА Новости, 18.01.2022
"Последний богатырь 3" собрал в прокате более двух миллиардов
Сборы фильма "Последний богатырь: Посланник тьмы" превысили два миллиарда рублей в российском прокате, сообщает ЕАИС. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T06:16
2022-01-18T06:16
культура
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сборы фильма "Последний богатырь: Посланник тьмы" превысили два миллиарда рублей в российском прокате, сообщает ЕАИС. Такого результата лента Дмитрия Дьяченко достигла меньше чем за месяц (сиквел "Последнего богатыря" вышел в прокат 23 декабря. — Прим. ред.). В результате третья часть приключенческой франшизы стала одной из самых кассовых картин в России. Все три фильма в общей сложности заработали около шести миллиардов. Действие в "Посланнике тьмы" разворачивается в вымышленном царстве Белогорье и в Москве. Главный герой Иван (Виктор Хориняк) пытается спасти свою невесту Варвару (Мила Сивацкая) и искоренить древнее зло. В этом ему помогают Баба-яга (Елена Яковлева), Кощей (Константин Лавроненко), Водяной (Сергей Бурунов), Колобок (Гарик Харламов) и волшебник Светозар (Тимофей Трибунцев). В третьем "Последнем богатыре" также снялись Филипп Киркоров, Елена Валюшкина, Джан Бадмаев и другие.
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гарик харламов (игорь), екатерина вилкова, новости культуры, кино и сериалы, сергей бурунов, россия, москва, дмитрий дьяченко, что посмотреть , тимофей трибунцев
06:16 18.01.2022
 
"Последний богатырь 3" собрал в прокате более двух миллиардов

Фильм "Последний богатырь: Посланник тьмы" собрал в прокате более двух миллиардов рублей

© DisneyВиктор Хориняк и Мила Сивацкая в фильме "Последний богатырь: Посланник Тьмы"
Виктор Хориняк и Мила Сивацкая в фильме Последний богатырь: Посланник Тьмы
© Disney
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сборы фильма "Последний богатырь: Посланник тьмы" превысили два миллиарда рублей в российском прокате, сообщает ЕАИС.
Такого результата лента Дмитрия Дьяченко достигла меньше чем за месяц (сиквел "Последнего богатыря" вышел в прокат 23 декабря. — Прим. ред.). В результате третья часть приключенческой франшизы стала одной из самых кассовых картин в России.
Все три фильма в общей сложности заработали около шести миллиардов.
Действие в "Посланнике тьмы" разворачивается в вымышленном царстве Белогорье и в Москве. Главный герой Иван (Виктор Хориняк) пытается спасти свою невесту Варвару (Мила Сивацкая) и искоренить древнее зло. В этом ему помогают Баба-яга (Елена Яковлева), Кощей (Константин Лавроненко), Водяной (Сергей Бурунов), Колобок (Гарик Харламов) и волшебник Светозар (Тимофей Трибунцев).
В третьем "Последнем богатыре" также снялись Филипп Киркоров, Елена Валюшкина, Джан Бадмаев и другие.
Кадр из фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы
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КультураГарик Харламов (Игорь)Екатерина ВилковаНовости культурыКино и сериалыСергей БуруновРоссияМоскваДмитрий Дьяченкочто посмотретьТимофей Трибунцев
 
 
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