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"Последний богатырь 3" собрал в прокате более двух миллиардов

"Последний богатырь 3" собрал в прокате более двух миллиардов - РИА Новости, 18.01.2022

"Последний богатырь 3" собрал в прокате более двух миллиардов

Сборы фильма "Последний богатырь: Посланник тьмы" превысили два миллиарда рублей в российском прокате, сообщает ЕАИС. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T06:16

2022-01-18T06:16

2022-01-18T06:16

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сборы фильма "Последний богатырь: Посланник тьмы" превысили два миллиарда рублей в российском прокате, сообщает ЕАИС. Такого результата лента Дмитрия Дьяченко достигла меньше чем за месяц (сиквел "Последнего богатыря" вышел в прокат 23 декабря. — Прим. ред.). В результате третья часть приключенческой франшизы стала одной из самых кассовых картин в России. Все три фильма в общей сложности заработали около шести миллиардов. Действие в "Посланнике тьмы" разворачивается в вымышленном царстве Белогорье и в Москве. Главный герой Иван (Виктор Хориняк) пытается спасти свою невесту Варвару (Мила Сивацкая) и искоренить древнее зло. В этом ему помогают Баба-яга (Елена Яковлева), Кощей (Константин Лавроненко), Водяной (Сергей Бурунов), Колобок (Гарик Харламов) и волшебник Светозар (Тимофей Трибунцев). В третьем "Последнем богатыре" также снялись Филипп Киркоров, Елена Валюшкина, Джан Бадмаев и другие.

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