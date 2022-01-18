Грушко и представитель ЕС обсудили предложения по безопасности
Замглавы МИД Грушко и представитель ЕС Мора обсудили предложения по безопасности
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко и заместитель генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Энрике Мора в ходе встречи во вторник обсудили российские предложения о гарантиях безопасности, сообщили в российском дипведомсвте.
"Рассмотрены состояние и перспективы отношений Россия - ЕС, включая график политдиалога. При обсуждении военно-политических аспектов безопасности в Европе с российской стороны были разъяснены предложения о формировании долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Стороны также обменялись мнениями по внутриукраинскому конфликту и подчеркнули "необходимость полного и безусловного выполнения минского "Комплекса мер", являющегося безальтернативной международно-правовой основой урегулирования".
"Российская сторона призвала Европейский союз воздерживаться от шагов, прямо или косвенно поощряющих саботаж Киевом реализации Минских договоренностей", - заявили в МИД РФ.
Грушко и Мора также коснулись ситуации на Западных Балканах, в Сирии, Ливии и Афганистане, а также перспектив ближневосточного урегулирования.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
На прошлой неделе прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января - в ходе заседания Совета Россия-НАТО, 13 января - на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.