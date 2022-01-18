https://ria.ru/20220118/bezopasnost-1768385983.html

Германия готова вести с Россией диалог на тему безопасности, заявила Бербок

Германия готова вести с Россией диалог на тему безопасности, заявила Бербок - РИА Новости, 18.01.2022

Германия готова вести с Россией диалог на тему безопасности, заявила Бербок

В Берлине готовы вести серьёзный диалог с Россией о взаимных шагах по безопасности, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок после переговоров с министром... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T15:15

2022-01-18T15:15

2022-01-18T15:15

в мире

берлин (город)

бухарест

мид германии

россия

анналена бербок

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Берлине готовы вести серьёзный диалог с Россией о взаимных шагах по безопасности, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым."Россия потребовала гарантий безопасности, и это еще раз было подчеркнуто (Лавровым на переговорах). Мы готовы вести серьезный диалог о взаимных договоренностях и шагах, которые укрепят нашу общую европейскую безопасность. Укрепят безопасность людей в Риге, в Бухаресте, в Берлине и в Петербурге", - сказала она в ходе пресс-конференции после переговоров.

https://ria.ru/20220118/gaz-1768379226.html

берлин (город)

бухарест

россия

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в мире, берлин (город), бухарест, мид германии, россия, анналена бербок