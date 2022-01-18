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Германия готова вести с Россией диалог на тему безопасности, заявила Бербок
Германия готова вести с Россией диалог на тему безопасности, заявила Бербок - РИА Новости, 18.01.2022
Германия готова вести с Россией диалог на тему безопасности, заявила Бербок
В Берлине готовы вести серьёзный диалог с Россией о взаимных шагах по безопасности, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок после переговоров с министром... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:15
2022-01-18T15:15
2022-01-18T15:15
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берлин (город)
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мид германии
россия
анналена бербок
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Берлине готовы вести серьёзный диалог с Россией о взаимных шагах по безопасности, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым."Россия потребовала гарантий безопасности, и это еще раз было подчеркнуто (Лавровым на переговорах). Мы готовы вести серьезный диалог о взаимных договоренностях и шагах, которые укрепят нашу общую европейскую безопасность. Укрепят безопасность людей в Риге, в Бухаресте, в Берлине и в Петербурге", - сказала она в ходе пресс-конференции после переговоров.
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в мире, берлин (город), бухарест, мид германии, россия, анналена бербок
Германия готова вести с Россией диалог на тему безопасности, заявила Бербок
Глава МИД ФРГ Бербок: Германия готова вести с Россией диалог о шагах по безопасности