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В ЕС должны сами разобраться по формату диалога с Россией, заявил Песков
В ЕС должны сами разобраться по формату диалога с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 18.01.2022
В ЕС должны сами разобраться по формату диалога с Россией, заявил Песков
В Европейском Союзе сами должны разобраться между собой и с американцами по формату диалога с Россией о гарантиях безопасности, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T13:27
2022-01-18T13:35
в мире
сша
москва
дмитрий песков
евросоюз
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Европейском Союзе сами должны разобраться между собой и с американцами по формату диалога с Россией о гарантиях безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Его попросили прокомментировать заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Евросоюз должен участвовать в переговорах США и России по гарантиям безопасности, так как речь идет в том числе о безопасности Европы."Мы ставили вопросы все-таки в первую очередь перед американцами. И в первую очередь проекты двух документов были переданы именно в Вашингтон, но также эти же проекты документов были переданы в европейские столицы", - рассказал Песков.По его словам, было три трека переговоров: двусторонние по линии НАТО и по линии ОБСЕ."Мы знаем также, что Европейский Союз все больше и больше говорит о необходимости развитая собственно измерения политики обороны и безопасности. Это давние разговоры, на этот счет делаются определенные шаги. Но здесь, наверное, нужно самим европейцам разбираться между собой и с американцами, потому что наша постановка вопроса предельно понятная и предельно ясная. А как будут формулироваться ответы, путем каких консультаций - это уже, наверное, скорее вопросов европейцев, не наш", - добавил Песков.Вопрос участия Европейского союза в переговорах о гарантиях безопасности не принципиален для Москвы, главное – ответ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Так или иначе страны, которые входят в Евросоюз, они участвуют в этом процессе и по линии ОБСЕ, и по линии НАТО они непосредственно участвуют. А уже насколько Евросоюз хочет быть отдельным участником этих консультаций, этих переговоров - тоже это вопрос, который можно рассматривать, но он не является принципиальным. Нам главное получить ответ, а кто будет непосредственным участником при том понимании, что состав государств неизменен, и при том понимании, что неизменна также роль Соединённых Штатов Америки на европейском континенте..." - сказал Песков журналистам.
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в мире, сша, москва, дмитрий песков, евросоюз, россия
13:27 18.01.2022 (обновлено: 13:35 18.01.2022)
 
В ЕС должны сами разобраться по формату диалога с Россией, заявил Песков

Песков: в Евросоюзе должны сами разобраться по формату диалога с Россией по безопасности

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Европейском Союзе сами должны разобраться между собой и с американцами по формату диалога с Россией о гарантиях безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Его попросили прокомментировать заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Евросоюз должен участвовать в переговорах США и России по гарантиям безопасности, так как речь идет в том числе о безопасности Европы.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
Посмотреть
"Мы ставили вопросы все-таки в первую очередь перед американцами. И в первую очередь проекты двух документов были переданы именно в Вашингтон, но также эти же проекты документов были переданы в европейские столицы", - рассказал Песков.
По его словам, было три трека переговоров: двусторонние по линии НАТО и по линии ОБСЕ.
"Мы знаем также, что Европейский Союз все больше и больше говорит о необходимости развитая собственно измерения политики обороны и безопасности. Это давние разговоры, на этот счет делаются определенные шаги. Но здесь, наверное, нужно самим европейцам разбираться между собой и с американцами, потому что наша постановка вопроса предельно понятная и предельно ясная. А как будут формулироваться ответы, путем каких консультаций - это уже, наверное, скорее вопросов европейцев, не наш", - добавил Песков.
Вопрос участия Европейского союза в переговорах о гарантиях безопасности не принципиален для Москвы, главное – ответ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Так или иначе страны, которые входят в Евросоюз, они участвуют в этом процессе и по линии ОБСЕ, и по линии НАТО они непосредственно участвуют. А уже насколько Евросоюз хочет быть отдельным участником этих консультаций, этих переговоров - тоже это вопрос, который можно рассматривать, но он не является принципиальным. Нам главное получить ответ, а кто будет непосредственным участником при том понимании, что состав государств неизменен, и при том понимании, что неизменна также роль Соединённых Штатов Америки на европейском континенте..." - сказал Песков журналистам.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
 
В миреСШАМоскваДмитрий ПесковЕвросоюзРоссия
 
 
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